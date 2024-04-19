حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلية بالصواريخ

قال حزب الله اللبناني إنه استهدف "تجمعا لجنود ‏العدو الإسرائيلي بمحيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصبناه إصابة مباشرة".

حزب الله يستهدف تجمعات إسرائيلية

وفي وقت سلبق أعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن حزب الله اللبناني بدأ استخدام صواريخ من طراز «بركان» شديدة التأثير وخارقة للتحصينات.

ويستخدم حزب الله صواريخ بركان في المعارك ضد الاحتلال منذ نوفمبر الماضي، لكنه وفقا للصحيفة العبرية بدأ في استخدام طرز أكثر تطورا.

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معلومات عن صاروخ بركان

وصاروخ بركان هو صاروخ ذو رأس حربي يحمل ما بين 300 و500 كيلوجرام من المتفجرات وهو قصير المدى حيث يصل مداه إلى 10 كيلومترات، ويبلغ قطره التدميري 150 مترا ووزن الرأس المتفجر بالصاروخ 100 كيلو جرام.

وهناك أكثر من نسخة مطورة من الصاروخ تحمل أسماء: طوفا، أبو طالب.

أكبر العمليات منذ طوفان الأقصي

وكان حزب الله قد نفذ عملية ربما تعد من أكبر العمليات التي قام بها منذ بدء اشتباكاته مع الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر، وذلك باستهدافه منطقة عسكرية في عرب العرامشة بالجليل الغربي شمال إسرائيل والتي أسفرت عن إصابة 18 إسرائيليا معظمهم من المجندين وبعضهم إصاباتهم خطرة.

وقال الحزب، تعقيبا على العملية، إن قواته شنت هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏.

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