وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة

وشدد الوزير على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية، خاصة، وبالمدينة على وجه العموم.

وفى هذا السياق تفقد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، الموقف التنفيذى للأعمال، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل أي عقبات إن وجدت، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

رفع كفاءة وتطوير الطرق

وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، أعمال رصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، بجانب متابعة الأعمال بمنظومة الطرق الأخرى بهدف رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع.

وفي سياق متصل، صرح المهندس علاء منيع، بأنه تم تنظيم حملات لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، والمنتهى ترخيصها، بالمناطق المختلفة بالمدينة، مكلفًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.

وأوضح "منيع" أنه يتعين على كل من يريد الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو مؤسسة، الالتزام بالضوابط والتواصل من خلال التقديم للحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات، عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق فيما بين الإدارات المعنية لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين وعلى أعمدة الإنارة والمباني، وكذلك الإشغالات التي تعوق حركة المرور بالطرق، وحث الجميع على الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الأمر.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بـ وزار ة الإسكان بدء تسليم شقق الإسكان المتميز للمستفيدين والمواطنين الفائزين بها بمدينة العبور الجديدة بداية يوم الاثنين 22 أبريل الجاري وحتى 13 يونيو المقبل.

ومن المقرر تسليم 1080 شقة بـ 45 عمارة بمنطقة عمارات الزهور وعلى المواطنين التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالشقة قبل الاستلام.

وسيتم تسليم وحدات العمارتين ١ و٥٣، يوم الإثنين ٢٢/٤/2024، ووحدات العمارتين 2 و٥٤، يوم الثلاثاء ٢٣/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٣ و٥٥، يوم الأربعاء ٢٤/٤/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٤ و٥٦، يوم الإثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥ و٥٧، يوم الثلاثاء ٣٠/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين، ٦ و٥٨، يوم الأربعاء ١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٧ و٥٩، يوم الثلاثاء ٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٨ و٦٠، يوم الأربعاء ٨/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٩ و٦١، يوم الخميس ٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٠ و٦٢، يوم الإثنين ١٣/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ١١ و٦٣، يوم الثلاثاء ١٤/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٢ و٦٤، يوم الأربعاء ١٥/٥/٢٠٢٤.

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وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين ١٣ و٦٥، يوم الإثنين ٢٠/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٤ و٦٦، يوم الثلاثاء ٢١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٥ و٦٧، يوم الأربعاء ٢٢/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٦ و٦٨، يوم الإثنين ٢٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٧ و٦٩، يوم الثلاثاء ٢٨/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٨ و٧١، يوم الأربعاء ٢٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٩ و٧٢، يوم الإثنين ٣/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٢٠ و٤٧، يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٤٨ و٤٩، يوم الأربعاء ٥/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥٠ و٥١، يوم الإثنين ١٠/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارة 52، يوم الثلاثاء ١١/٦/٢٠٢٤.

وقال إنه تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و۱۳ /6/۲۰۲٤، للذين تخلفوا عن الاستلام.

كما أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة الانتهاء من تنفيذ عدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وذلك ضمن وحدات مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة، ليبلغ عدد الوحدات المنتهية في تلك المنطقة ٢٤٤٣٢ وحدة سكنية جاري تسليمها للسكان.