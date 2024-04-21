تفاصيل قضية تلحين القرآن.. أحمد حجازي ردد آيات الذكر الحكيم على أنغام العود.. المحكمة تعاقبه بالحبس 6 أشهر بتهمة ازدراء الأديان.. وتنظر استئنافه على الحكم اليوم

تنظر محكمة جنح مستئانف النزهة اليوم الأحد، الحكم على الملحن أحمد حجازي في الاستئناف على قرار حبسه بتهمة ازدراء الأديان بعد قيامه بتلاوة آيات قرآنية، وتلحينها على العود فيما يعرف إعلاميًّا بواقعة تلحين القرآن.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة الملحن أحمد حجازى بالحبس 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، إثر قيامه بـ تلحين القرآن على العود.

وظهر الملحن أحمد حجازي (يملك أكاديمية للتدريب على الغناء والعزف) بصحبة قراء ومنشدين في مقطع فيديو، كان ممسكًا بآلة العود وهو يتلو إحدى آيات القرآن بإيقاع موسيقي.

آيات قرآنية من سورة يس بإيقاع موسيقى

في الفيديو ظهر حجازي، يقرأ الآية 81 من سورة "يس"وهي «أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم *بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ»، صدق الله العظيم.. كان يرددها بإيقاع موسيقي، بغرض تعليم المنشدين مقامات القراءة وتبين أن هذا المقطع المصور تم التقاطه من إحدى الحصص التدريبية.

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بداية ظهور حجازي بالتلحين.. والفيديو المنتشر

وكانت بداية ظهور فيديو أحمد حجازي، على صفحة القارئ والمنشد مدحت رمضان، الذي نشرة المقطع المصور، معربًا عن رفضه لما قام به الملحن.

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رد المنشد مدحت رمضان على سماعه تلحين القرآن عالعود

وقال القارئ والمنشد مدحت رمضان:«أنا مصدوم ورب الكعبة..مكنتش اتخيل والله إننا نوصل لكده في يوم من الأيام!!!!..معقول بقى القرآن يقرأ بالموسيقى عشان تعليم المقامات..والمصيبة إن اللي بيحضروا معه قراء ومنشدين..أين إيمانكم أين عقولكم إن كانت لكم عقول..حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي من يحضرون معه..لا بد من محاسبة أي شخص تسول له نفسه أن يهين كلام الله تعالى».

ردود أفعال رافضة للملحن.. واعتبروها اهانة للقرآن وطالبوا بمحاسبته

وسرعان ما توالت ردود الأفعال الرافضة لما يقوم بها الملحن من إهانة للقرآن الكريم، مطالبين بضرورة تحويله للمحاسبة وإبلاغ نقابة قراء القرآن الكريم، فيما علق البعض الآخر على الفيديو بالدعاء عليه بالقول «حسبنا الله ونعم الوكيل».

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ولقي مقطع الفيديو المتداول حالة غضب كبير لمن شاهد فيديو أحمد حجازي وهو يقرآ آيات من سورة يس ويقوم بتلحينها على العود.

رأي نقيب قراء ومحفظي القرآن..جلسة القرآن تحضرها الملائكة"

كما قال الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، في مداخلة تليفزيونية على إحدى القنوات عن رأيه وتعليقه.. إن وجود جلسة تجمع بين العود والملحن وقراء القرآن يعد "أمرًا ممنوعًا... لا يُجمع بينهما، فجلسة القرآن تحضرها الملائكة".

حشاد: القرآن الكريم نزل بتجويده ملحنًا من عند الله

ونفى حشاد صحة الحديث عن ضرورة تعلم المقامات الموسيقية من أجل تعلم قراءة القرآن، وقال إن "القرآن الكريم نزل بتجويده ملحنًا من عند الله"، وأنه بمجرد تعلم أحكام قراءة القرآن فإن القارىء يتعلم طريقة قراءته للوصول إلى قلب المستمع.

وجاءت العديد من الفتاوى لدار الإفتاء المصرية، تقول إحداها إنه "لا يجوز شرعًا قراءة القرآن الكريم مع تلحينه تلحينًا موسيقيًّا؛ لكون هذا العمل يخرج القرآن عن جلالته وقدسيته، ويصرف السامع عن الخشوع والخضوع عند سماعه، ويجعله أداة لهوٍ وطربٍ".

وتقول فتوى أخرى إنه "لا يجوز غناء وتلحين آية من القرآن الكريم بأي صورة من الصور أو إخراج الآية عن الطريقة الصحيحة للتلاوة".

اعتذار حجازي واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

كما أن حجازي قدم اعتذارًا جاءنصه: «أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازي إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفى مقدمتهم الأزهر الشريف، ونقابة قراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم- عن الخطأ الذي وقعت فيه».

وأضاف: «أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل، ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي».

وتابع: «على هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف، وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم، وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله.

وتقدم دفاع الموسيقار أحمد حجازي بطلبه، لمحكمة جنح مستأنف النزهة ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه مستندًا لبطلان تحقيقات النيابة في الفيديو الذي يظهر فيه قراءة موكله للقرآن الكريم وتلحينه على العود، وأضاف بأن موكله كان يقرأ القرآن وأن آخرين هم من قاموا بتلحينه.

وبدأت القضية في العام الماضي، عندما بدأ أحمد حجازي مع نقابة قراء القرآن الكريم، فور إذاعته فيديوهات أثناء ترديده آيات من المصحف على أنغام الموسيقى والعود.

استياء من تلحين القرآن

وأثار ترديده القرآن الكريم على أنغام الموسيقى الاستياء من الآخرين بسبب تلحين القرآن على العود وقُدم بلاغ ضده.

وكان «حجازي» ظهر في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية، لحنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

بلاغ لنيابة النزهة بتهمة ازدراء الأديان

وكان محامٍ تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية؛ لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.

وقال المحامي صاحب الدعوى، إن المتهم أساء إلى الذات الإلهية إذ أنه جعل الكتاب السماوي في قالب موسيقى، وبأفعاله تلك أثار غضب المسلمين وحرض على العنف.

وتصدر محكمة جنح مستأنف النزهة اليوم الأحد، الحكم في استئناف الموسيقار أحمد حجازي، ملحن القرآن الكريم على أنغام الموسيقى، على قرار حبسه ٩ أشهر بتهمة ازدراء الأديان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار وائل عبد المنعم الشامي وعضوية المستشارين عمر محسن ومحمود نجيب وبحضور نيابة أحمد عنتر ممثل النيابة وأمانة سر ياسر سمك.