المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

صلاح السعدني، كشف الدكتور أنور الأتربي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس، أعراض المرض الخطير الذي أصاب الفنان الراحل صلاح السعدني.

مرض صلاح السعدني

وقال "الأتربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": الإنتاج الفني لـ صلاح السعدني كان غزيرا جدا، مما تسبب في إصابته بمرض الزهايمر في آخر عمره.

إصابات الأوعية المخية

وأضاف:"أمراض فقد الذاكرة يكون ورائءها إصابات متعددة في الأوعية الدموية المخية، ولكن نتائج العلاج حاليا أصبحت أفضل كثيرا في التقليل من شدة مرض الزهايمر".



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مرض النسيان

ولفت:"مرض الزهايمر يأتي وعمر الإنسان فوق الـ50 عاما، ولا يوجد أي حماية للمرض، مرض النسيان يأتي مثلما تأتي السحابة بالأمطار".

تعفن المخ

وأكد:"يحدث تعفن للمخ عند حدوث مرض الزهايمر، ويكون هناك أعراض تسبق المرض تكمن في الإصابات الأوعية الدموية المخية والجلطة المخية"



جنازة الفنان صلاح السعدني

وشهدت جنازة الفنان صلاح السعدني حضور عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم أحمد السقا، أحمد رزق، غادة عادل، أحمد صفوت، محمد علي رزق، أحمد حلمي ومنى زكي كما حضر أيضا سامح الصريطي ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

كما حضر أيضا كل من أحمد داوود وحمزة العيلي وهنا الزاهد وكريم ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي وغيرهم.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، وذلك بعد رحيل الفنان صلاح السعدني، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

وفي هذا السياق، حرص نجوم الفن، على توديع الفنان صلاح السعدني، الذى عرف لجمهوره بـ “عمدة الدراما”، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

منى زكي



وقالت الفنانة منى زكي، عبر موقع “x”: "البقاء لله.. فقدت أستاذ كبير من أطيب وألذ وأحن وأكتر خلقا من أساتذتنا.. ومن أكتر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها.. الأستاذ الكبير صلاح السعدني.. خالص عزائي لأحمد وللأسرة الكريمة".

محمد صبحي



وكتب الفنان محمد صبحي منشور قال فيه: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون بكل الأسى والحزن.. أنعي الفنان الكبير صلاح السعدني كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي وأصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني.. رحلت يا صلاح لكن ستبقي معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة.. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح".