أكثر من 34 ألف شهيد، آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة عن آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ولفتت الوزارة خلال بيان إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34.012 شهيد و76.833 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من ناحية أخرى أدانت حركة حماس بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في وجه مشروع قرار يدعو لمنح دولة فلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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فيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

قالت حركة حماس اليوم الجمعة "إن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأمريكية عن الإرادة الدولية"، وذلك في أول تعقيب لها عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض.

وأضافت في بيان نقلته رويترز: "ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوز الإرادة الأمريكية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره".

مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" أيده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.



وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.





الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، وبأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في تصريح صحفي أن "الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب».

وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانًا صارخًا على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام الفيتو ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة أن هذا الفيتو الأمريكي العدواني يكشف تناقضات السياسة الأمريكية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة.

وأضافت أن “تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.

وشكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء التي صوتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن “هذا التصويت الدولي لصالح حق الشعب الفلسطيني دليل على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

