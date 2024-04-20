مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة
واصلت القوات المسلحة المصرية جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية.
حيث تقوم عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات والتى تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي يتم تقديمها من الهلال الأحمر المصري وإعدادها للإسقاط الجوي باستخدام المظلات.
وذلك استمرارًا للجهود المصرية الفاعلة على كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى ظل العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية.
فيما تقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات على المناطق التى يصعب الوصول إليها بقطاع غزة وفقًا لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة بما يضمن وصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتضميد جراحهم ومنحهم الأمل فى ظل تدهور الأحوال المعيشية والإنسانية داخل القطاع.
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