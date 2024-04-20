موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع دريمز الغاني غدا الأحد الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني.

المؤتمر الصحفي لجوميز قبل مباراة الزمالك ودريمز الغاني

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة دريمز الغاني غدًا الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون صعبة جدًا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلا: "نواجه فريق قوي فنيًا وبدنيًا وعلينا أن نظهر الوجه الحقيقي لنا في مباراة الغد، وأتوقع أن يلعب المنافس بنفس طريقته المعتاد في اللقاء، وستكون المباراة صعبة".

وتابع: "الزمالك مطالب بالتركيز في جميع أوقات المباراة لاستغلال نقاط الضعف في المنافس واستغلال كافة الفرص التي ستسنح للفريق في اللقاء".

وقال جوميز: "من الأفضل لنا أن نلعب مباراة الذهاب في ملعبنا، وسنبدأ اللقاء بـ11 لاعبًا، ونفقد عمر جابر وأحمد فتوح ولكن ننظر حاليا للمجموعة الموجودة التي ستخوض المباراة وسنسعى لاستغلال أفضل العناصر الموجودة في كل المراكز".

وأضاف المدير الفني أن الزمالك استعد للقاء دريمز مثل أي مباراة يخوضها، والفريق أغلق ملف مباراة القمة، وفي كرة القدم يجب أن ننظر للمباراة المقبلة لأنها مهمة، ومباراة الأهلي بالنسبة لنا هي جزء من الماضي، ونركز في لقاء الغد، وأمامنا تحدي جديد في مباراة دريمز بالكونفدرالية.

وتابع المدير الفني:" جماهير الزمالك تدعمنا باستمرار لأننا فريق كبير ولدينا تاريخ كبير، ولابد أن نقاتل في اللقاء من أجل تحقيق الفوز، وإذا فكر الزمالك في أفضليته على فريق دريمز قبل المباراة قد يخسر الفريق اللقاء، وعلينا احترام المنافس لأننا نواجه فريقًا قويًا".

وأوضح المدير الفني أن هناك لاعبين شاركا بصورة أساسية في مباراة الأهلي السابقة لن يشاركوا معنا في مباراة الغد، وشدد على أن تركيزه حاليا مع المجموعة المتاحة للمشاركة في مباراة دريمز غدًا، ويجب دعم هذه المجموعة.

وتابع المدير الفني قائلا:" أحمد فتوح تعرض لإصابة في مباراة الأهلي وكان يرغب في مواصلة اللقاء ولكن إصابته خفيفة وهو خارج مباراة الغد وسيعود سريعًا للفريق".

وأوضح جوميز أن المنافس فريق جيد في إنهاء الهجمة، ودرسنا فريق دريمز بصورة جيدة، وشدد على أنه تم تجهيز لاعبي الزمالك للمباراة والحد من خطورة لاعبي الفريق المنافس، ونتطلع لتحقيق نتيحة تجعل مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.

وأضاف المدير الفني:" أحب الطريقة التي لعب بها ترافيس موتيابا، واللاعب حصل على فرصة مع الفريق وأثبت نفسه وإذا احتاجه الفريق في لقاء الغد سيكون موتيابا جاهزًا للمباراة".

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وتم خلال الاجتماع الفني منح بعثة نادي دريمز 100 دعوة لحضور اللقاء.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي دريمز وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

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القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.

الزمالك، فيتو

قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب مودرن فيوتشر.

وحجز نادي الزمالك مكانًا له في دور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية على حساب مودرن فيوتشر بعد التعادل 1-1 في مباراة إياب دور ربع النهائي على استاد القاهرة.

الزمالك استفاد من فوزه ذهابا بهدفين لهدف ليحسم تأهله للمربع الذهبي بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

وضرب نادي الزمالك موعدا في نصف نهائي الكونفدرالية مع فريق دريمز الغاني.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد التأهل لنصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

مشوار جوميز مع الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

خاض جوزيه جوميز 9 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و3 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين.

تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي آخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.