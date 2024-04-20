زمالك 2005 بطلا لكأس الاتحاد للشباب بعد الفوز على القناة بثنائية (صور)

توج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 ببطولة كأس الاتحاد للشباب، بعد الفوز على فريق القناة بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب زد اف سى بمدينة السادس من أكتوبر.

أهداف مباراة الزمالك والقناة في نهائي كأس الاتحاد للشباب

سجل هدفي الزمالك في لقاء اليوم، أنس وائل، وأحمد خالد "السمبوك".

وقدم لاعبو الزمالك مستوى فني مميز وكانت لهم السيطرة في معظم أوقات المباراة، وبادر الأبيض بالتسجيل في الشوط عن طريق أنس وائل، ومن ثم تعادل القناة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يعود شباب الزمالك ليسيطروا على مجريات اللقاء وصنعوا عدة فرص حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني والفوز والتتويج بالبطولة.

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الجهاز الفني لفريق الزمالك 2005

ويقود فريق 2005، محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد مدربًا مساعدًا، ومحمد عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وياسين السيد أخصائي الإصابات والتأهيل، محمد سيد مسئولًا للمهمات.

وشهدت المباراة حضور، محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى القطاع، وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري، بالإضافة إلى نصر إبراهيم ومنتصر الجدي ومدحت مكي مسؤولي لجان المتابعة الفنية.

ومن ناحية الفريق الأول يستعد الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع دريمز الغاني غدا الأحد الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني.