السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

وصول 23 مصابا فلسطينيا وتسكين 60 مرافقا بالمستشفيات الجامعية في أسيوط (صور)

وصول الأشقاء الفلسطينين
وصول الأشقاء الفلسطينين لمستشفى أسيوط الجامعي، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، استقبال مستشفيات جامعة أسيوط، مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأمراض المزمنة، وكذلك مصابي قطاع غزة، والذي بلغ عددهم (٢٣) حالة، اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل، وذلك لتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، فى ظل نقص الأدوية وأوجه الرعاية الطبية بالقطاع جراء الاعتداء الإسرائيلي.

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توقيع الكشف الطبي على المصابين الفلسطينيين 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات الفلسطينية، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتقديم رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمستشفيات جامعة أسيوط.

 

استقبال 60 مرافقا فلسطينيا

وكشف رئيس جامعة أسيوط، أنه تم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز لاستقبال ٦٠ فردا من مرافقي حالات الأشقاء الفلسطينيين.

 

 ولفت الدكتور المنشاوي؛ إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية؛ قد وفرت أطقم طبية لعلاج مرضى  ومصابي قطاع غزة، وتم تجهيز كافة الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

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ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات جامعة أسيوط، وتوافر واستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، هذا فضلًا عن تسكين مرافقي الحالات المريضة والمصابة بالمدينة الجامعية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

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