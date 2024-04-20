حبس 3 تشكيلات عصابية وعامل لسرقة السيارات والمواطنين والمزارع بالطرق الصحراوية

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 تشكيلات عصابية وعامل لسرقة السيارات والمواطنين والمزارع بالطرق الصحراوية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة السيارات والمواطنين والمزارع بالطرق الصحراوية

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الشرقية –الجيزة –الدقهلية - مطروح) تمكن من ضبط 3 تشكيلات عصابية وعامل لسرقتهم المزارع بالطرق الصحراوى والسيارات والمواطنين.



وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص من بينهم عميل سيئ النية"ولاثنين منهم معلومات جنائية"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة والمفتاح المصطنع ".

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وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة "ثان الزقازيق بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط 3 سيارات مستولى عليها.



وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عامل، أثناء شروعه فى سرقة سيارة "ربع نقل" أثناء توقفها بدائرة مركز شرطة الخطاطبة بالمنوفية، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.



وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بمغافلة وسرقة هاتف أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة نبروه، حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "تم ضبطها".

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

وفى مديرية أمن مطروح؛ ضبط 9 أشخاص من بينهم ثلاثة عملاء سيئ النية ولـ 5 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ( ألواح الطاقة الشمسية- مواسير وخراطيم الرى- حديد التسليح) من داخل مزارع أراضى صحراوية بدائرة قسم شرطة العالمين بواسطة سيارة "ربع نقل" تم ضبطها وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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