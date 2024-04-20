حبس تشكيل عصابي أجنبي لـ ترويج عقار الكبتاجون المخدر في العبور
أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي أجنبي لـ ترويج عقار الكبتاجون المخدر في العبور 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.
ترويج عقار الكبتاجون المخدر في العبور
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية؛ قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بالإتجار فى العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 2 سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".
وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 200 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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