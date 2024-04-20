بعثة الأهلي تغادر الكونغو بعد انتهاء مباراة مازيمبي

غادرت منذ قليل بعثة الأهلي لوبومباشي بالكونغو في طريق العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي رضاه عن أداء الفريق بعد التعادل مع مازيمبي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “كانت مباراة صعبة للغاية والطقس كان حارًا للغاية بالنسبة لنا”.

وأوضح: “اللاعبون فعلوا كل شيء وكانت هناك فرص للفريقين، وأي منهما كان يمكنه الفوز”.

وقال: “نعرف من قبل المباراة أنها ستكون ذهابا وإيابا، لا يوجد فريق سجل اليوم وبالتالي سيكون الحسم في القاهرة، لا شيء حُسم بنتيجة اليوم”.

وتابع: “دائما ما نريد الفوز والتسجيل في كل مباراة، ولكني كمدرب أعرف أن ذلك لن يكون ممكنا دائما”.

وقال: “بالتالي يجب أن نستعد جيدا وأن نستريح من إرهاق هذه المباراة للتسجيل والتأهل للنهائي من مباراة الإياب”.

أضاف: “حارس المرمى وظيفته أن يمنع تلقينا للأهداف واليوم أدى عملا رائعا للغاية، بالنسبة للمهاجمين أتتنا فرص كثيرة خطيرة وأضاعوها وأتمنى أن يعوضوا ذلك في مباراة الإياب”.

وأوضح: “سنبدأ إعادة مشاهدة المباراة في الطائرة لاستخراج النقاط الإيجابية والسلبية ثم أتحدث مع الفريق عنها، كما نشاهد مباريات أخرى لمازيمبي ونحللها”.

السقوط في فخ الخسارة

دوري أبطال أفريقيا، عادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، على توجيه الشكر للسفير هشام المقود، ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي وحتي المغادرة مساء اليوم.

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي توجيه الشكر إلي لاعبي فريقه بعد الأداء المتميز الذي قدمه الجميع في مباراة مازيمبي التي أقيمت عصر اليوم في ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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خطف النادي الأهلي تعادلا ثمينا من أنياب مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في الدقائق الأولى من المباراة، أضاع وسام أبوعلي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي بعد عرضية من علي معلول، لتصل للاعب الفلسطيني ولكن يضعها قوية بقرب المرمى.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول أضاع وسام أبو علي الهدف الثاني بعد تسديدة قوية ولكن وصلت في يد حارس مازيمبي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة 6 أنقذ علي معلول فرصة هدف لفريق مازيمبي بعد تشتيت الكرة من أمام مرمى مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة 8 أضاع مازيمبي هدف من تسديدة قوية تخرج بجانب قائم مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وشهدت الدقيقة 11 أخطر كرة لمازيمبي بعد انفراد اللاعب بمرمى مصطفى شوبير ليسددها خارج الملعب.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا مؤكدا لفريق مازيمبي من انفراد تام من أمام مرماه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وكاد أن يسجل رضا سليم الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة طويلة من أحمد عبد القادر ولكن يسددها سليم خارج الملعب بالدقيقة 20.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف للأهلي بعد استلام الكرة في منطقة جزاء مازيمبي ولكن تأخر في التحرك، ليتم تشتيتها من مدافع الفريق الكونغولي في الدقيقة 21.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وأضاع مازيمبي فرصة هدف في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد تسديد الكرة من أمام قائم الأهلي وسط غيبة دفاعية من دفاع الأهلي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وانحصر اللعب في منتصف الملعب وسط اعتماد كلا الفريقين على الهجمات المرتدة من جانب الفريقين.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

واستطاع كايتا الهروب من رقابة علي معلول ليسدد كرة ولكن ينقذها مصطفى شوبير في الدقيقة 36، ليسدد بعدها وسام أبوعلي كرة ضعيفة من ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء مازيمبي في الدقيقة 34 من عمر الشوط.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وكاد أن يحرز مازيمبي الهدف الأول مع نهاية الشوط الأول بعد اختراق دفاع الأحمر ليسددها لاعب مازيمبي ولكن يتصدى لها مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

ومع بداية الشوط الثاني، حاول مازيمبي الضغط بكل صفوفه أملا في إحراز هدف التقدم، فيما لجأ الأهلي إلى الدفاع لامتصاص حماس لاعبي الفريق الكونغولي، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وبعد الدقيقة 60، سيطر مازيمبي على مجريات الأمور بشكل كامل وواصل الأهلي اعتماده على الدفاع المنظم، حتى الدقيقة 74 التي شهدت فرصة خطيرة للاعبي مازيمبي بعد كرة عرضية وجدت لاعب مازيمبي الذي أطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم لمرمى مصطفى شوبير، ليستمر التعادل السلبي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الوقت بدل الضائع كاد الأهلي خطف هدف التقدم، بعد كرة من محمود كهربا البديل استلمها لتصل إلى طاهر محمد طاهر المنفرد بالمرمى، إلا أنه تباطأ في تسديدها ليخرجها المدافع إلى ركلة ركنية.

تشكيل مازيمبي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

جاء تشكيل مازيمبي الكونغولي ضد الأهلي كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

جاء تشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكونغو مباشرة عقب انتهاء مباراة مازيمبي المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تتحرك بعثة الأحمر مباشرة من مطار الكونغو إلى القاهرة مباشرة عقب انتهاء المباراة.