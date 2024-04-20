إزالة 11 حالة تعدٍّ بالتل الكبير في الإسماعيلية (صور)

شنت الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات عن الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

حملة مكبرة بمركز ومدينة التل الكبير

حيث نُفذت الحملة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

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جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

نتائج المحملة بمركز ومدينة التل الكبير

وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٧٠٠ م٢ تعدٍّ على أملاك الدولة، تمثلت في إزالة حالتي تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الأوقاف، بمساحة ٢٩٠ م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، و٤ حالات تعدٍّ بولاية المحافظة، على مساحة ١٥٥ م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

إزالة تعديات على الأراضي التابعة للرى

وفي السياق ذاته، تم إزالة حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الري على مساحة ١٥٠ م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وإزالة ٣ حالات تعدِّ بولاية الزراعة على مساحة ٨٠ متر عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

هذا إلى جانب إزالة حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الإصلاح الزراعي بمساحة ٢٥ مترا عبارة عن أسوار.

جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الحملات

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يتابع اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك في أولى أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

جانب من حملة إزالة التعديات، فيتو

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.







ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



