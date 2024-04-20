وائل جمعة: الأهلي أصبح يمتلك مهاجما والتعادل مع مازيمبي أسوأ نتيجة إيجابية

دوري أبطال أفريقيا، علق وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تعادل الأحمر سلبيا ضد مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: “نتيجة المباراة جيدة إجمالًا من حيث الأداء، في ظل الظروف التي لعب فيها الأهلي المباراة، من ملعب سيئ وغيابات مهمة عن الفريق، ورغم ذلك الأهلي حقق أسوأ نتيجة إيجابية”.

وأكمل: "فريق مازيمبي عشوائي، كان يستطيع أن يسجل 4 أهداف، ولكن تم إهدار الفرص والأهداف المؤكدة وذلك نتيجة تألق مصطفى شوبير، حارس الفريق، من وجهة نظري أنه من نجوم المباراة أنقذ الأهلي من هزيمة، الأهلي تعامل مع الشوط الأول بشكل جيد وأهدر العديد من الفرص المؤكدة، لأن هناك نقص عند الأهلي من استغلال الفرص المؤكدة وتسجيل الأهداف، في وقت سابق كان هناك من يسجل من أنصاف الفرص في الأهلي."

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وتابع: "وسام أبو علي لاعب جيد وإضافة مميزة للأهلي، أعجبني اليوم في الإلتحامات على مدار المباراة، كنت تشعر أن الأهلي عنده رأس حربة، طبيعي أنه يهدر الفرص ويسجل الأهداف، أنا لا أريد موظف الأهلي يحتاج لاعب أكثر شراسة وقوة على مرمى المنافس.".

وخطف النادي الأهلي تعادلا ثمينا من أنياب مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في الدقائق الأولى من المباراة، أضاع وسام أبوعلي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي بعد عرضية من علي معلول، لتصل للاعب الفلسطيني ولكن يضعها قوية بقرب المرمى.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول أضاع وسام أبو علي الهدف الثاني بعد تسديدة قوية ولكن وصلت في يد حارس مازيمبي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة 6 أنقذ علي معلول فرصة هدف لفريق مازيمبي بعد تشتيت الكرة من أمام مرمى مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة 8 أضاع مازيمبي هدف من تسديدة قوية تخرج بجانب قائم مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وشهدت الدقيقة 11 أخطر كرة لمازيمبي بعد انفراد اللاعب بمرمى مصطفى شوبير ليسددها خارج الملعب.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا مؤكدا لفريق مازيمبي من انفراد تام من أمام مرماه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وكاد أن يسجل رضا سليم الهدف الأول للأهلي بعد تمريره طويلة من أحمد عبد القادر ولكن يسددها سليم خارج الملعب بالدقيقة 20.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف للأهلي بعد استلام الكرة في منطقة جزاء مازيمبي ولكن تأخر في التحرك، ليتم تشتيتها من مدافع الفريق الكونغولي في الدقيقة 21.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وأضاع مازيمبي فرصة هدف في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد تسديد الكرة من أمام قائم الأهلي وسط غيبة دفاعية من دفاع الأهلي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وانحصر اللعب في منتصف الملعب وسط اعتماد كلا الفريقين على الهجمات المرتدة من جانب الفريقين.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

واستطاع كايتا الهروب من رقابة علي معلول ليسدد كرة ولكن ينقذها مصطفى شوبير في الدقيقة 36، ليسدد بعدها وسام أبوعلي كرة ضعيفة من ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء منزيمبي في الدقيقة 34 من عمر الشوط.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وكاد أن يحرز مازيمبي الهدف الأول مع نهاية الشوط الأول بعد اختراق دفاع الأحمر ليسددها لاعب مازيمبي ولكن يتصدى لها مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

ومع بداية الشوط الثاني، حاول مازيمبي الضغط بكل صفوفه أملا في إحراز هدف التقدم، فيما لجأ الأهلي إلى الدفاع لامتصاص حماس لاعبي الفريق الكونغولي، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وبعد الدقيقة 60، سيطر مازيمبي على مجريات الأمور بشكل كامل وواصل الأهلي اعتماده على الدفاع المنظم، حتى الدقيقة 74 التي شهدت فرصة خطيرة للاعبي مازيمبي بعد كرة عرضية وجدت لاعب مايزميب الذي أطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم لمرمى مصطفى شوبير، ليستمر التعادل السلبي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الوقت بدل الضائع كاد الأهلي خطف هدف التقدم، بعد كرة من محمود كهربا البديل استلمها لتصل إلى طاهر محمد طاهر المنفرد بالمرمى، إلا أنه تباطأ في تسديدها ليخرجها المدافع إلى ركلة ركنية.

تشكيل مازيمبي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن لامين ندياي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب تي بي مازيمبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى مازيمبى على موقع "إكس" التشكيل الرسمي للفريق وجاء كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكونغو مباشرة عقب انتهاء مباراة مازيمبي المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي مباشرة من مطار الكونغو إلى القاهرة مباشرة عقب انتهاء المباراة