تفاصيل قضية رشوة أسوان الكبرى، النيابة: النفس أمارة بالسوء ونفوس أعلاها الله قدرا وقامة فآثروا الرشوة والخيانة، سيارة وعلاقة محرمة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبري لجلسة 23 يونيو المقبل.

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النيابة: المتهمون تبدلت حياتهم من العزة إلى الإهانة

وبدأ ممثل النيابة كلامه بأن النفس أمارة بالسوء وقال: نرى شخوصا قد هيأ الله لهم أسباب العزة فأبت نفوسهم إلا السحت.. نفوس أعلاها الله قدرا وقامة فآثروا الرشوة والخيانة وكانت عليهم الحسرة والندامة وتبدلت حياتهم من العزة إلى الإهانة ومن القوة إلى الضعف بالسعي إلى الحرام بالفساد والطغيان.

ممثل النيابة للمحكمة: رئيس الشركة أبى أن يصون أمانة المنصب وسلك طريق الحرام

وأضاف ممثل النيابة: "هذا كبيرهم يحيي عبد المنعم عبد الرشيد أبو زيد حصل على أعلى الدرجات العلمية.. تربى في محرابها على العمل والإخلاص للوطن عمل مهندس بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومراقبة المشروعات شاء الله بعد ذلك أن يعتلي وظيفة أخرى لا تقل شرفا ووقارا هو رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان..حمله وطنه تلك الأمانة ظنا فيه التقوى والاستقامة.. رئيس الشركة أبى أن يصون أمانة المنصب وسلك طريق الحرام بأبخس الأثمان طلب وأخذ الرشوة والمحرمات وتناسى شرف العسكرية وأهمل ما عين من أمانة اقتصادية وعاث في الأرض فسادا".

تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة في القضية

وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بالشركة ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندسا مدنيا ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات، لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ للنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وللإخلال بواجباتهم.

أخذ لنفسه عطايا للإخلال بوظيفته وواجباتها

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

أخذ رشوة مقابل مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته

وتابعت النيابة أنه بصفته طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

وأكدت أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

قائمة المتهمين

تضم قائمة المتهمين في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني، ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات.

سيارة وعلاقة محرمة

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.

كشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، التي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًّا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.

6 متهمين في القضية

القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س" 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م" 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م" 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين م" 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

لتسهيل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه

فيما تم تقاضي تلك المبالغ على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

المتهم الأول أخذ الرشوة على دفعات

وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة بدأها بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكانا لن يتم الشك بأمره وبعيدا عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

وتضمنت الرشوة أخذ المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للمتهم الأول بمبلغ مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.