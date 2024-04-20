ضبط مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية من مواد محظورة ومغشوشة في المنوفية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مصنع لتصنيع الأدوية البيطرية من مواد محظورة ومغشوشة في المنوفية.
ضبط مصنع لتصنيع الأدوية البيطرية من مواد محظورة ومغشوشة فى المنوفية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام أحد الأشخاص، بإدارة مصنع"بدون ترخيص" كائن بمحافظة المنوفية، لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بإستخدام مكونات ومواد مجهولة المصدر، وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائى غير مطابقة لسلامة العقاقير والأدوية البيطرية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول والمدير التنفيذى وعُثر داخل المصنع على «869 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية "بدون ترخيص" وجميعها من مواد مجهولة المصدر -375 كيلو جرام مادة خام لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية والمحظور تداولها - 3,620 طن مواد خام لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية مجهولة المصدر وبدون ترخيص».
كما عثر على؛ «2 طن منتج نهائي لمركزات أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات كبرى - 15,5 طن مواد خام تُستخدم فـي تصنيع وإنتاج مركزات الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها».
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.