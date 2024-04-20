نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى القضاء على بؤرة إجرامية يديرها عنصريين إجراميين، لتجارة مخدرى الآيس والحشيش بمركز منفلوط بقيمة مضبوطات 2 مليون جنيه.

بقيمة 2 مليون، القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدرى الآيس والحشيش بمنفلوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن أسيوط قيام عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 2,5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.