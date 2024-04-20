السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إقبال الوفود السياحية على مكتبة مصر العامة بالأقصر (صور)

إقبال الوفود السياحية
إقبال الوفود السياحية على مكتبة مصر العامة

تشهد محافظة الأقصر إقبالا ملحوظا من السياح بمختلف جنسياتهم المختلفة، لزيارة معابد الأقصر ومعابد الكرنك ومكتبة مصر العامة ومركز التراث الحضاري، مما يكون استمرار لإنعاش الحركة السياحية  بالمحافظة.

وترصد بوابة فيتو بالصور توافد السياح على مكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضاري، لتكون قبلة للسياحة من مختلف الدول، وعلى أجندة الأفواج خلال زيارتهم لمدينة الأقصر مثل زيارة  معبد الأقصر ومعابد الكرنك وطريق الكباش ومعابد البر الغربي وحتشبسوت ورحلات البالون الطائر وجزيرة الموز والتي شهدت إقبالا منذ بداية الموسم السياحي الشتوي.

Advertisements


كما شهدت معابد الأقصر والأماكن السياحية مثل معبد الأقصر ومعابد الكرنك ورحلات البالون الطائر فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، انتظام حركة الزيارة السياحية،حيث  تشهد  الأقصر أنجح موسم سياحي على مدار العشر سنوات الماضية.

جدير بالذكر أن التدفقات السياحية سجلت أعلى معدلاتها بالمقارنة بالأعوام الماضية مما يعد مؤشرًا جيدًا للمواسم السياحية طوال أيام العام متواكبة مع عودة حركة الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان،وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإهتمام بالقطاع السياحي حيث أصبحت الأقصر متحف عالمى مفتوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر مكتبة مصر العامة فيتو مركز التراث الحضاري

مواد متعلقة

"الأقصر": ضعف المياه عن بعض المناطق في مدينة الزينية غدا

مجلس جامعة الأقصر يوافق على اعتماد جداول امتحانات الكليات للفصل الدراسي الثاني

مياه الأقصر تبدأ حصاد محصول القمح بالغابات الشجرية

"رسم علم مصر" ورشة فنون تشكيلية بمكتبة الطفل بالأقصر

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع معهد تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة الأقصر: بطولة البرمجيات أثبتت أن مصر قادرة على تنظيم الفعاليات الدولية

جامعة طيبة التكنولوجية تختتم فعاليات الأسبوع البيئي الأول بالأقصر

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

درجات الحرارة غدا الأحد 21-04-2024 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية