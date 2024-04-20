إقبال الوفود السياحية على مكتبة مصر العامة بالأقصر (صور)

تشهد محافظة الأقصر إقبالا ملحوظا من السياح بمختلف جنسياتهم المختلفة، لزيارة معابد الأقصر ومعابد الكرنك ومكتبة مصر العامة ومركز التراث الحضاري، مما يكون استمرار لإنعاش الحركة السياحية بالمحافظة.

وترصد بوابة فيتو بالصور توافد السياح على مكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضاري، لتكون قبلة للسياحة من مختلف الدول، وعلى أجندة الأفواج خلال زيارتهم لمدينة الأقصر مثل زيارة معبد الأقصر ومعابد الكرنك وطريق الكباش ومعابد البر الغربي وحتشبسوت ورحلات البالون الطائر وجزيرة الموز والتي شهدت إقبالا منذ بداية الموسم السياحي الشتوي.

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كما شهدت معابد الأقصر والأماكن السياحية مثل معبد الأقصر ومعابد الكرنك ورحلات البالون الطائر فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، انتظام حركة الزيارة السياحية،حيث تشهد الأقصر أنجح موسم سياحي على مدار العشر سنوات الماضية.

جدير بالذكر أن التدفقات السياحية سجلت أعلى معدلاتها بالمقارنة بالأعوام الماضية مما يعد مؤشرًا جيدًا للمواسم السياحية طوال أيام العام متواكبة مع عودة حركة الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان،وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإهتمام بالقطاع السياحي حيث أصبحت الأقصر متحف عالمى مفتوح.