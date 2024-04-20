"الأقصر": ضعف المياه عن بعض المناطق في مدينة الزينية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه سوف يتم ضعف المياه عن منطقة المدامود الشرقي منشاة العماري.

ضعف المياه ببعض المناطق

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن ذلك الضعف بالمياه يبدأ من صباح غدًا الأحد 21-4-2024 أبريل، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

وكشفت الشركة سبب الضعف لتنفيذ أعمال تطهير خزانات المياه المرشحة بمحطة مياه الصعايده بالزينية، لذلك تهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من

المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفي حالات الطوارئ.

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حصاد محصول القمح بالغابات الشجرية

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر حصاد محصول القمح بالغابات الشجرية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بالإهتمام بالزراعات في الغابات الشجرية بالأقصر.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه تم زراعة محصول القمح بمساحة 20 فدان بالغابات الشجرية بالحبيل و5 فدان فى البر الغربى.

وأكد أن ذلك يعد تمشيًا مع الكود المصرى رقم 501 لسنة 2015 ص 22 والذي يسمح بزراعة المحاصيل الحقلية على مياه الصرف الصحي المعالجة، وسوف يتم توريد المحصول للإدارة العامة للتقاوي بوزارة الزراعة، وذلك لتعظيم العائد المادي للشركة.

تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

تم إنشاء الشركة نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء ٢٢٠ شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعة 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.