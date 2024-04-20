دوري أبطال أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين الأهلي ومازيمبي بعد 60 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، استمر التعادل السلبي بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تقام على ملعب تي بي مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مع بداية الشوط الثاني، حاول مازيمبي الضغط بكل صفوفه أملا في إحراز هدف التقدم، فيما لجأ الأهلي إلى الدفاع لامتصاص حماس لاعبي الفريق الكونغولي، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة.

في الدقائق الأولى من المباراة، أضاع وسام أبوعلي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي بعد عرضية من علي معلول، لتصل للاعب الفلسطيني ولكن يضعها قوية بقرب المرمى.

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مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول أضاع وسام أبو علي الهدف الثاني بعد تسديدة قوية ولكن وصلت في يد حارس مازيمبي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة 6 أنقذ علي معلول فرصة هدف لفريق مازيمبي بعد تشتيت الكرة من أمام مرمى مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة 8 أضاع مازيمبي هدف من تسديدة قوية تخرج بجانب قائم مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وشهدت الدقيقة 11 أخطر كرة لمازيمبي بعد انفراد اللاعب بمرمى مصطفى شوبير ليسددها خارج الملعب.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا مؤكدا لفريق مازيمبي من انفراد تام من أمام مرماه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وكاد أن يسجل رضا سليم الهدف الأول للأهلي بعد تمريره طويلة من أحمد عبد القادر ولكن يسددها سليم خارج الملعب بالدقيقة 20.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف للأهلي بعد استلام الكرة في منطقة جزاء مازيمبي ولكن تأخر في التحرك، ليتم تشتيتها من مدافع الفريق الكونغولي في الدقيقة 21.

وأضاع مازيمبي فرصة هدف في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد تسديد الكرة من أمام قائم الأهلي وسط غيبة دفاعية من دفاع الأهلي.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب وسط اعتماد كلا الفريقين على الهجمات المرتدة من جانب الفريقين.

واستطاع كايتا الهروب من رقابة علي معلول ليسدد كرة ولكن ينقذها مصطفى شوبير في الدقيقة 36.

وشكل فريق مازيمبي خط دفاع قوي أمام هجمات الأهلي حيث يضغطون على لاعبي الأحمر فور تواجدهم بمنطقة جزاء الفريق الكونغولي.

وسدد وسام أبوعلي كرة ضعيفة من ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء مازيمبي في الدقيقة 34 من عمر الشوط.

وخرج أحمد كوكا مصابًا في الدقيقة 44 من عمر الشوط لتلقي الإسعافات.

وكاد أن يحرز مازيمبي الهدف الأول مع نهاية الشوط الأول بعد اختراق دفاع الأحمر ليسددها لاعب مازيمبي ولكن يتصدى لها مصطفى شوبير.

تشكيل مازيمبي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن لامين ندياي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب تي بي مازيمبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى مازيمبى على موقع "إكس" التشكيل الرسمي للفريق وجاء كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكونغو مباشرة عقب انتهاء مباراة مازيمبي المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي مباشرة من مطار الكونغو إلى القاهرة مباشرة عقب انتهاء المباراة.