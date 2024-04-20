اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يبحث عددا من قضايا القطاع فى اجتماعه بالسعودية

يعقد اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية اجتماع الجمعية العمومية الثالث للاتحاد في السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري بمدينة الرياض- المملكة العربية السعودية، وبحضور العديد من رؤساء وممثلي الدول الإسلامية من جميع قارات العالم، وذلك على هامش احتفالات البنك الإسلامي للتنمية بمرور خمسين عاما على إنشائه، والمقامة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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وأكد الدكتور مالك دنقلا الأمين العام للاتحاد أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الهامة التي تستهدف تطوير وتنمية قطاع المقاولات الإسلامي، وتمكين الشركات الوطنية من ممارسة دورها المنشود في تحقيق النمو المستدام، والتنمية الشاملة لكافة الدول الإسلامية، تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان العالم الإسلامي خاصة في مجال التشييد والبناء.



وأضاف أن الاتحاد سوف يطلق إعلان مبادئ يتضمن عزم الاتحاد على السعي نحو تحقيق العديد من الأهداف من بينها، أولًا، النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية، والتقنيات الحديثة، والابتكار في مجال البناء والتشييد بالدول الإسلامية، وثانيًا، تنمية القوى البشرية العاملة، وزيادة المهارات، ورفع الكفاءات، وتحسين القدرات من خلال اعتماد برامج تدريب مشتركة، لدعم القدرات التنافسية لشركات المقاولات الإسلامية بالشكل الذي يؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبري، وثالثا، تشجيع وتحفيز إنشاء شراكات وتكتلات بين شركات ومؤسسات المقاولات بالدول الإسلامية عبر كيانات كبري تعزيزًا للتعاون المشترك بين الدول الإسلامية أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، ورابعًا، تعزيز دور شركات القطاع الخاص لرفع معدلات النمو الاقتصادي بالدول الإسلامية، وتوفير فرص العمل الحقيقية، وخامسًا، دعم ومساندة أهداف وسياسات منظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، للوصول إلى التكتل الاقتصادي الفعال، وسادسا انشاء منصة تتضمن جميع شركات المقاولات الاسلامية ذات الفئات العالية في بلدها وفقا لتخصص المنشأة، وحجمها، وموقعها، بالإضافة إلى ملفات تعريف مفصلة للمقاولين الذين يعرضون خبراتهم، وشهاداتهم، وحافظات المشاريع السابقة، لضمان كفاءتهم للمبادئ التوجيهية للمشتريات في البنك الإسلامي للتنمية.

كما أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة الانتهاء من تنفيذ ٥٢٥٦ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وذلك ضمن وحدات مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة، ليبلغ عدد الوحدات المنتهية في تلك المنطقة ٢٤٤٣٢ وحدة سكنية جاري تسليمها للسكان.