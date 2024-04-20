توريد 2848 طنًا من محصول القمح إلى صوامع المنيا خلال 5 أيام
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024، والذي بدأ منذ الاثنين ١٥ أبريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم.
توريد محصول القمح للصوامع في المنيا
وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم ٢٨٤٨ طنا و١٧٧ كيلوجرام من خلال ٤٢ موقعا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ووجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.
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