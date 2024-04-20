محافظ الشرقية يشهد افتتاح موسم حصاد القمح 2024

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2024 بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 فدادين بقرية صفيطه التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمديرية الزراعة والمهندس سمير راشد نقيب الزراعيين بالشرقية والمحاسب ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعدد من مزارعي القرية.

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الأصناف الزراعية التي تساعد في زيادة الانتاج

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية أن المحافظ تعرف من صاحب الحقل على متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة التي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف سخا 95.

متوسط إنتاجية الفدان بالشرقية 21 أردب

ومن جانبه أوضح المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 394146 فدانا، لافتًا إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردب، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95 - مصر 3 – جيزة 171 – سدس 14) ومصر 4 وأجاسيد 22 وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

اصناف تقاوى القمح ذات الانتاجية العالية

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغت 25150 فدان حيث يستخدم المزارعون أصناف تقاوي القمح ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للملوحة وللأمراض ويتم التوريد إلى 56 موقعا تخزينيا منهم 43 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طن بمختلف المراكز والمدن وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين- شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).

المحافظ يوجه بتذليل العقبات الفورى امام الموردين

وجه المحافظ بتذليل كافة العقبات فورا أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددًا على ضرورة تكثيف اعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية

وأشار نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إلى أن مبادرة ازرع التي أطلقها التحالف الوطني وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "المرحلة الثانية" استفاد منها أكثر من 550000 مزارع بعدد 16 محافظة كما قدمت المبادرة العديد من التدخلات المختلفة منها توفير ودعم التقاوي بنصف التكلفة والتي استفاد منها أكثر من 21950 مزارع بمساحة منزرعة 20359 فدانا بجانب تقديم الدعم الفني وتنظيم المدارس الحقلية لمزارعو المحافظة.

فرحة المزارعين بتواجد المحافظ

أعرب مزارعو القرية عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر الذي يُعد أحد المحاصيل الهامة والاستراتيجية حيث تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.