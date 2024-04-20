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محافظات

مجلس جامعة الأقصر يوافق على اعتماد جداول امتحانات الكليات للفصل الدراسي الثاني

مجلس جامعة الأقصر
مجلس جامعة الأقصر يوافق على اعتماد جداول امتحانات الكليات

ترأس  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

ناقش المجلس الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية؛ استعدادًا لبدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات كليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 م.

تسجيل خطط بحثية بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بالكليات

كما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، اجتماعه الدوري، رقم 55، بحضور أعضاء المجلس.

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حيث وافق المجلس على تسجيل عدد من خطط الماجستير والدكتوراة لباحثين بأقسام كليات الفنون الجميلة، والآثار، والألسن.

كما ناقش المجلس قواعد النشر بالمجلة الدولية لإدارة السياحة والضيافة بكلية السياحة والفنادق.

توثيق التراث الثقافي اللامادي احتفال باليوم العالمي للتراث

كما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، رقم 35،  لمجلس شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

جاء ذلك تزامنًا مع احتفالات العالم بيوم التراث العالمي؛ فقد وافق المجلس على تنفيذ دورة تدريبية بعنوان توثيق التراث الثقافي اللامادي؛ ضمن أنشطة مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية بالجامعة.

كما وافق المجلس على عقد فاعليات قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية السياحة والفنادق، على هامش احتفالية يوم التراث العالمي، والمؤتمر العلمي الثالث للأقسام العلمية "مؤتمر شباب الباحثين" خلال مايو المقبل.

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