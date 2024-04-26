خبراء: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضرورة لحل مشاكل خدمات التوصيل

كشفت خبراء تكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعي أصبح هو أحد الحلول الأساسية لحل مشاكل خدمات توصيل الطلبات، وذلك عبر تطوير حلول خدمات التوصيل واللوجستيات باستخدام الذكاء الاصطناعي مشيرين إلى نجاح تطوير أول منظومة تكنولوجية ذكية شاملة لإدارة خدمات التوصيل عبر توظيفها لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مشاكل توصيل الطلبات

وأكد الخبراء خلال جلسة نقاشية صحفية، وجود العديد من المشاكل التي تم رصدها بخصوص توصيل المنتجات المشتراة أونلاين إلى المستهلكين أبرزها عدم دقة الرقابة وعدم دقة التقارير الصادرة لأنه كلما زاد حجم أسطول التوصيل زادت المشاكل لذا أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورى لتنظيم كل عملية التوصيل بعد أن أصبحت التجارة الإلكترونية الثقافة الغالبة مع التطور التكنولوجي.

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وأشاروا إلى أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فى تنظيم عملية الانتقال الخاصة بتوصيل الطلبات هو أمر مهم بعد رصد العديد من التجاوزات، حيث أكد محمد جسرها خبير تكنولوجيا المعلومات والمؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا على نجاح ميكنة كافة عمليات التشغيل لخدمات التوصيل بنسبة 99,8 % بحيث لا يتم تدخل أي عنصر بشرى، وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي، منذ لحظة تلقى الطلب من العميل وحتى حصوله على الطلب، مع تطبيق أفضل المعايير في اختيار السائقين.

ولفت الخبير التكنولوجي محمد علي صادق، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لإحدى الشركات إلى أنه تم تصميم خوارزميات ابتكارية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تسمح لكافة مؤسسات الاعمال بتحقيق قفزة فى تطوير خدمات التوصيل بها حيث ساعدت خدمات الذكاء الاصطناعي روبوست فى مضاعفة سرعة التوصيل من خلال القضاء على ضعف الكفاءة، وأيضًا خفضت المرتجعات بأكثر من 80% وتكاليف التشغيل بنسبة 30 % ومع السيطرة المحكمة على رحلات السائقين، مع زيادة في متوسط إنتاجية السائق بنسبة 40٪ ومستويات تلاعب أقل من 5٪.

دور الذكاء الاصطناعي

أضاف أنه بواسطة الذكاء الاصطناعي تم وضع معايير أعلى لأفضل الممارسات، من خلال ابتكار تقنية ما قبل التوصيل، التي تقدم الإرسال التلقائي الدقيق بفضل إتخاذ القرارات المميكنة داخل المتجر، بالإضافة لـ"خطوط السير الذكية" للسائقين استنادًا إلى العناوين النصية، وهو مثالي للطلبات القادمة عبر الهاتف والتي تمثل قرابة الـ 70% من الطلبات.

إلى جانب الرواتب الفورية للأسطول، والخرائط الحرارية للعملاء والتحليلات بجانب التدقيق فى أدق تفاصيل العمليات مع السيطرة على الأسطول بالذكاء الاصطناعي لضمان الكشف المتقدم عن أي محاولات التلاعب بينما قال الخبير التكنولوجي الدكتور حسن جسرها إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي روبوست أدى إلى إعادة تعريف معنى عمليات التوصيل المميكن من خلال تطبيق التكنولوجيا على أدق التفاصيل بما يسمح بالتركيز على نشاطهم الأساسى مع ضمان حصولها على تحليل دورى مفصل عن كفاءة أداء السائقين، والسماح لهم بمكافئة الجادين منهم، وتقليل الشكاوى من المستخدمين.