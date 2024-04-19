تمريض القناة تناقش ابتكارات الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض بـجامعة قناة السويس إن المؤتمر البحثي الـ10 للكلية هذا العام يحمل عنوان"ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض".

أبرز محاور المؤتمر

وأضافت أن المؤتمر ناقش عدة محاور منها: التطورات الحديثة في تكنولوجيا الرعاية، رحلة التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي، وتحسين الرعاية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومستقبل التمريض تعليم ورعاية وبحث علمي للآثار الأخلاقية والقانونية للذكاء في التمريض، والتكنولوجيا الذكية في الممارسة التمريضية التحديات والفرص، والتمريض الرقمي كيف يعزز الذكاء الاصطناعي تقديم الرعاية الصحية.

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ويشارك بالمؤتمر 11 كلية تمريض على مستوى جمهورية مصر العربية، بهدف الوصول إلى توصيات ناجحة قابلة للتطبيق.

الكليات المشاركة بفعاليات المؤتمر

ومن جانبها أوضحت الدكتورة فريدة كامل أن المؤتمر هذا العام يأتي بعنوان ابتكارات الذكاء الاصطناعي في التعليم التمريضي والممارسات والبحث العلمي، مُرحبة بكليات التمريض من الجامعات المصرية: جامعة الأزهر، بنها، كفر الشيخ، حلوان، دمنهور، 6 أكتوبر، بدر، سفنكس، والمعهد الفني للتمريض جامعة السويس، والمعهد الفني للتمريض جامعة قناة السويس، وطلاب البرنامج المكثف في كلية التمريض، وطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وطلاب المقاصة.

عدد الأبحاث التي تم مناقشتها

ومن جهة أخرى قالت الدكتورة هبة السيد أن المؤتمر ناقش 11 بحث علمي، و11 بوستر، 9 ملصق علمي، فيما شارك في المعرض الفني ثلاث جامعات، وفي دوري المعلومات 7 جامعات، في مسابقة الرسم 6 جامعات.

افتتاح فعاليات المؤتمر

وكان قد افتتح الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لفعاليات المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية لكلية التمريض، والذي عقد بمبنى رعاية الشباب بمسرح الأنشطة الطلابية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

المشرفون على فعاليات المؤتمر

وأشرف على المؤتمر الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، وبمشاركة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالكلية.

و ضمت الهيئة التنفيذية للمؤتمر الدكتور فريدة كامل يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هناء السيد أمين مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومنسق الأنشطة الطلابية ومقرر المؤتمر، والدكتورة أماني نبوي عبد العزيز سكرتير المؤتمر، والطالب عمار ياسر النادي رئيس اتحاد الطلاب.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التمريض يمثل أحد المهن السامية، ومن يمتهنها تقع علية مسئولية كبيرة في تحسين المستوى الصحي، الذي أضحى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المؤتمر الطلابي البحثي تقليد نعتز به، لافتًا إلى أن كلية التمريض لها تاريخ طويل في تنظيمها، حيث وصل عدد مؤتمراتها إلى عشرة مؤتمرات.

وأشاد بمؤتمر هذا العام الذي يعرض أعمال وأفكار الطلاب البحثية والفنية، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن المؤتمرات البحثية تعد بدايات ممارسة النشاط البحثي، مشيدًا بالمعرض الفني والأفكار المميزة التي تم تقديمها.

مهام مركز الدعم الأكاديمي

وأضاف أن مهام مركز الدعم الأكاديمي في رعاية الطلاب (المتفوقين والموهوبين - المتعثرين - ذوي الهمم)، وتنظيم المؤتمرات الطلابية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الطلابي والبحثي العام والمنتظر عقده 6 مايو القادم سيتم إخراجه بشكل مميز ومختلف.

وأعلن مشاركة 13 جامعة من إقليم القناة وسيناء وبعض الجامعات من خارج الإقليم، وبلجنة تحكيم من الخبراء تقوم بعملها بكل حيادية، متمنيًا للمؤتمر الوصول لتوصيات تشكل إضافة.