عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

يقود المهاجم الدولي المصري عمر مرموش هجوم فريقه آينتراخت فرانكفورت في مواجهة ضيفه أوجسبورج، مساء اليوم الجمعة، على ملعب دوتش بانك بارك، في الجولة 30 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

يذكر أن فريق باير ليفركوزن نجح في التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم ولأول مرة في تاريخه منذ الجولة 29 الماضية.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل فريق فرانكفورت المركز السادس برصيد 42 في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يحتل فريق أوجسبورج المركز السابع برصيد 39 نقطة.

Advertisements

تشكيل فرانكفورت أمام أوجسبورج

تشكيل أوجسبورج ضد فرانكفورت

فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش

كشفت إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عن تفاصيل جديدة في سعر بيع المهاجم المصري عمر مرموش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن آينتراخت فرانكفورت لن يتخلى عن مرموش هذا الصيف إلا بمبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

ويُعد مرموش هو هداف فرانكفورت هذا الموسم حتى الآن، برصيد 10 أهداف في البوندسليجا، حيث انضم للنادي الصيف الماضي في صفقة مجانية قادما من فولفسبورج.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا، بأن مرموش جذب أنظار العديد من أندية أوروبا وبالتحديد إنجلترا وهي: ليفربول، آرسنال، توتنهام، ونيوكاسل يونايتد.

وأشار التقرير، إلى أنه مع افتقار فرانكفورت للمهاجمين، وحال عدم إبرام صفقات هجومية في الصيف المقبل، فمن المرجح أن يبقى مرموش لموسم آخر على الأقل.

عرض توتنهام لضم مرموش

يستهدف نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزي التعاقد مع عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية فإن توتنهام يحاول قطع الطريق على نظيره ليفربول في صفقة ضم عمر مرموش.

وأشارت الصحيفة الألمانية أن عرض توتنهام لضم مرموش يصل إلى حوالي 30 مليون يورو.

في حين أعلن نادي فرانكفورت عن رغبته في الحصول على مبلغ 60 مليون يورو من أجل عمر مرموش في الصيف المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



