الدوري السعودي، الطائي يفوز على الرياض 2-1

الدوري السعودي، حقق فريق الطائي الفوز على مضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الطائي، بيرنارد مينساه في الدقيقة 45+1، خالد الشويع في الدقيقة 90+12، بينما سجل عبد الهادي الحراجين هدف الرياض في الدقيقة 59.

وتعرض اللاعب عبد الإله محمد الخيبري لاعب فريق الرياض للطرد في الدقيقة 52.

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فوز النصر على الفيحاء

الدوري السعودي، قاد السنغالي الدولي ساديو ماني فريقه النصر للفوز على الفيحاء بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المهاجم الدولي الزامبي فاشون ساكالا هدف الفيحاء في الدقيقة 6، وأهدر السنغالي الدولي ساديو ماني ضربة جزاء لفريق النصر في الدقيقة 42.

بينما سجل أهداف النصر، عبد الإله العمري في الدقيقة 72، ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 76 و82.

وتعرض فاشون ساكالا مهاجم الفيحاء للطرد في الدقيقة 88.

وافتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في مباراة اليوم أمام الفيحاء، خدمات النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد البطاقة الحمراء التي نالها في السوبر السعودي عقب الاشتباك مع علي البليهي، لاعب فريق الهلال، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

تعادل الخليج مع التعاون بمشاركة محمد شريف

تعادل فريق الخليج مع نظيره التعاون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي التعاون الجديد، في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري السعودي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وتقدم التعاون عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 21، بينما تعادل الخليج عن طريق عون مطلق السلولي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وشهد تشكيل الخليج تواجد محمد شريف أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 64.

وخاض محمد شريف نجم الأهلي السابق 26 مباراة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين.

وكشف المهاجم المصري محمد شريف، لاعب فريق الخليج في الدوري السعودي للمحترفين، أنه يتخذ كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قدوة له في مشواره الكروي.

وقال محمد شريف، في حوار مع الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدى سؤاله عن قدوته، "أحب كريستيانو كثيرا".

ويلعب محمد شريف في صفوف الخليج منذ بداية الموسم الجاري، ولعب 28 مباراة بكل البطولات، لكنه ساهم في 6 أهداف فقط، بتسجيل 4 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

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