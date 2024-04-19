العدوان الإسرئيلي على غزة، زعمت تقارير إعلامية عبرية اليوم الجمعة، استشهاد قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس وأحد مؤسسيها محمد جابر أبو شجاع، بعد محاصرة قوات الاحتلال مخيم نور شمس لأكثر من 18 ساعة.

هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة عددا من قيادات حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة، وهو ما تسبب في زيادة حدة الاشتباكات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34012 شهيد و76833 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي.

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ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من ناحية أخرى أدانت حركة حماس بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في وجه مشروع قرار يدعو لمنح دولة فلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

فيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

وقالت حركة حماس اليوم الجمعة "إن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأمريكية عن الإرادة الدولية"، وذلك في أول تعقيب لها عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض.

وأضافت في بيان نقلته رويترز: "ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوز الإرادة الأمريكية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره".

مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" أيده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.



الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.