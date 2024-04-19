رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع معهد تكنولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، فى ختام زيارتها، لكلية الحاسبات والمعلومات.

و كان في استقبالها الدكتور أسامة أبوالنصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، لتعزيز سبل التعاون المشترك وذلك بحضور وكيلي الكلية الدكتور سعدي قرشي، والدكتورة شيماء عبد الستار، والدكتور محمد رمضان، مدير المعلوماتية بالجامعة، أعضاء هيئة التدريس بالكلية والسادة أعضاء فريق عمل فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بقنا.

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وتضمن اللقاء استعراض سابقة التعاون الداعمة لتعزيز منظومة التدريب الميداني خلال شهر مارس ٢٠٢٤، كما تطرق اللقاء لمناقشة مختلف الخدمات التى توفرها وزارة الإتصالات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ومركز الإبداع التكنولوجي لدعم تنمية وتطوير مهارات طلاب وخريجي الجامعة.

كما تضمنت الزيارة التعرف على الإمكانات المعملية لمعمل الأنظمة الذكية المتقدمة وانترنت الأشياء التى توفرها الكلية لخدمة الأنشطة التعليمية والبحثية وتطوير المشروعات المبتكرة.

وأهدى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، درع الجامعة للدكتورة هبة صالح، تقديرًا لجهودها، في تعزيز منظومة التدريب الميداني بالتعاون مع جامعة الأقصر.