الجمعة 19 أبريل 2024
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أخبار مصر

حاسبات عين شمس تحصد المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في المسابقة العالمية للبرمجيات

حاسبات عين شمس تحصد
حاسبات عين شمس تحصد المركز الأول عربيًا وأفريقيًا، فيتو

فاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات في مسابقة البرمجيات على مستوى العالم ICPC في ختام  دورتها الـ46 و47 والتي تستضيفها مصر هذا العام بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيل باوتشر، رئيس البطولة الدولية للبرمجة.

وتعد بطولة ( ICPC) من أقدم المسابقات في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم  حيث تتم إقامتها منذ عام ١٩٧٧.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة وتتم التصفيات على عدة مراحل منها المحلي والإقليمي للوصول إلى التصفيات النهائية على مستوى العالم.

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وفي سياق آخر، عقدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر  أبريل الجاري  بحضور اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جبهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة بإدارة الجلسة ومناقشة جدول الأعمال، وعرض القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسة 20/3/2024، واستعرضت جهود تحالف الأقاليم فى إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا ويضم التحالف جامعات " عين شمس والقاهرة وحلوان والأزهر وبنها" منوه بعدد من الأنشطة والفعاليات المرتقبة، كما استعرض  الوكلاء الأنشطة والفعاليات التي تمت داخل وخارج كلياتهم.

كما تم خلال الجلسة عرض التقارير المقدمة عن القوافل التي تم تنظيمها لمختلف قرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك الفعاليات الخاصة بخدمة المجتمع داخل الكليات وأنشطة وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وورش العمل والندوات التى تمت ببعض الكليات.

وأكدت غادة فاروق على الالتزام بتنفيذ الأجندة الموضوعة لخطة القطاع وتعاون جميع الكليات.

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كلية الحاسبات والمعلومات البطولة الدولية للبرمجة الحاسبات والمعلومات المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس مبادرة حياة كريمة

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