وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد احتفالات يوم اليتيم في مركز شباب الجزار

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بـالقليوبية فعاليات احتفال وزارة الشباب والرياضة بيوم اليتيم تحت شعار" لأنهم يستحقون الحياة" بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس لافتتاح الاحتفالية التى تنظمها، وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وجاء ذلك ضمن فعاليات وأنشطة مركز تدريب "ها أنا أحقق ذاتي" لتدريب الأطفال الأيتام، ويتم التنفيذ من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة -رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

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جاء ذلك بحضور ميار مرسي، مندوب وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد عبدالمؤمن،وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وليد فرماوى، وكيل المديرية للشباب، محمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية، محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، عماد الدين رشاد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الجزار،وتضمنت الاحتفالية، عزف السلام الوطنى، فقرات فنية، مسابقات رياضية، العاب ترويحية، عروض رياضية، ماسكات وعرائس، الأراجوز وفقرة الساحر،وسط ألاغانى والموسيقى وأجواء من السعادة، واختتم اللقاء لتوزيع جوائز وهدايا على الأطفال.

وفى كلمته أشاد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والتى تستهدف الاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع المصري من مختلف المراحل السنية، لاسيما برامج وانشطة الادارة المركزية للتنمية الرياضية ومنها مشروع مركز تدريب الأطفال الأيتام "ها أنا أحقق ذاتى" والعديد من البرامج والمشروعات القومية، والتى تهدف إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة عدد المستفيدين، ووصول الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك لتكون ممارسة الرياضة أسلوب حياة بكافة محافظات الجمهورية.

وشارك فى الاحتفالية 150 طفل أعضاء المشروع القومى "ها أنا أحقق ذاتى" لتدريب الأطفال الأيتام بالاضافة للأطفال اعضاء دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وعدد من أعضاء مراكز الشباب، وتأتى أنشطة وبرامج الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية