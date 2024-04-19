الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

محافظ القليوبية: توريد 798 طن قمح إلى الشون والصوامع

محصول القمح، فيتو
محصول القمح، فيتو

 أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 1400 فدان قمح، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 798 طنا.

 

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وأشار المحافظ، إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي إهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وتابع "الهجان"، آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

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وتضمنت توجيهات "الهجان" التشديد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.

 

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