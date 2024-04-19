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محافظات

أوقاف القليوبية تطلق برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"

أوقاف القليوبية،
أوقاف القليوبية، فيتو

أطلق الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، وذلك بمسجد الشامخية بمدينة بنها، وذلك في حضور 400 طفل باللقاء، وذلك وفي إطار حرص مديرية أوقاف القليوبية على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود المديرية في الاهتمام بالنشء.

 

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وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم مشاهدة بعض النماذج الطيبة منهم في قراءة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والأحاديث النبوي، والقصائد، والتي ظهر من خلالها الأداء الجيد والإبداع في الحفظ والإلقاء.

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وكشفت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أن مساجد القليوبية قامت باحتضان جميع الأطفال داخلها في ظل فعاليات ثقافية وتعليمية متنوعة وتتناسب مع أعمارهم، وتظل هذه الفعاليات والأنشطة خير دليل على مدى ارتباط الجميع بالمساجد وثقتهم في الفكر المستنير الذى يتم نشره من خلالها، ودوما أوقاف القليوبية على عهدها "خدمة بيوت الله شرف".

 

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الابتهالات الدينية الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت ابو السعود خطبة عيد الفطر المبارك مديرية اوقاف القليوبية مدينة بنها مسجد الشامخية بمدينة بنها مصر

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