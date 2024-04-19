أعلنت جامعة دمنهور في محافظة البحيرة عن جدول عروض وورش مهرجان بؤرة المسرحي، لمسرح المدرج الذي يقام تحت رعاية الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

بمسرح مدرج كلية العلوم في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أبريل الجاري.

جدول عروض وورش مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

تتكون لجنة التحكيم لمهرجان بؤرة المسرحي من الفنان محمد البياع رئيسا للجنة وعضوية كلا من المخرج والشاعر سامح رخا والمخرج الممثل محمد الحداد.

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محور ورش مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور



ويشمل المهرجان ٤ ورش بإشراف الدكتورة تيسير ابو شادي، منسق محور الورش بالمهرجان وهي ورشة الإخراج الفنان المخرج محمد البياع غدا السبت ٢٠ أبريل وورشة التمثيل للفنان احمد القسطاوي والأحد ٢١ ابريل بقاعة تدريب كلية العلوم، وورشة النقد المسرحي للدكتور بهلول سالم أستاذ الأدب والنقد وعضو لجنة ترقيات الأساتذة ووكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، الثلاثاء ٢٣ أبريل، ورشة التأليف المسرحي للدكتور طارق عمار الكاتب والناقد المسرحي الأربعاء ٢٤ أبريل.

جدول ورش مهرجان بؤرة المسرحي

جدول عروض مهرجان بؤرة لمسرح المدرج بجامعة دمنهور



وأعلن محمد الشعيرة، مدير المهرجان أن عروض المهرجان تبدأ في تمام الثانية ظهرا، و في اليوم الأول السبت ٢٠ أبريل العرض المسرحي " احمر علي بويا وامي بطيخ" كلية الزراعة، تأليف و إخراج أحمد الحرفة، يليه العرض المسرحي " تماثيل بتتحرك " لكلية الآداب تأليف إيهاب يونس وإخراج عبد الله الحكيم.

ويوم الأحد ٢١ أبريل ثاني أيام المهرجان العرض الاول " في انتظار الحقيقية " عن نص غرفة بلا نوافذ ليوسف عز الدين عيسي، وتقدمه كلية الآداب إخراج محمد ناصف.



يليه عرض " حلمي ليلة صيف" عن نص مرة واحد حلمي تأليف أحمد القسطاوى وتقدمه لكلية التجارة إخراج حسن الشاعر.

يوم الثلاثاء ٢٣ ابريل العرض المسرحي " سلم طالع الشمس " تأليف ابراهيم الحسيني، وتقدمه كلية التربية إخراج مهند ابو السعد، يليه عرض " القطة العميا" تأليف سامح عثمان وتقدمه كلية التربية للطفولة المبكرة اخراج ثريا نعيم.

ويوم الاربعاء ٢٤ابريل العرض المسرحي " مرة واحد حلمي" تأليف أحمد القسطاوى وتقدمه كلية الاداب إخراج ايمن رزق ، يليه " نزهة في الجليد " تأليف لي بليسينج وتقدمه كلية الطب البيطري إخراج عبد الرحمن عصام، يليه " فن ايه " عن نص مسرحية بابا تأليف شريف صلاح الدين وتقدمه كلية العلوم إخراج.مصطفي كفافي.

جدول عروض مهرجان بؤرة المسرحي