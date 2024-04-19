الجمعة 19 أبريل 2024
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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدرهم الاماراتي،فيتو
سعر الدرهم الاماراتي،فيتو

شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارا وثباتا مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة. 

وبحسب آخر تحديث وارد على شاشات البنك لم يتغير سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال العمليات الشراء والبيع اليوم، تظل الأسعار كما هي على مدار أكثر من أربعة أيام متتالية دون أي تغيير في سعر الدرهم الإماراتي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع. 

 أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الثبات أمام العملات الأجنبية والعربية، في تعاملات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.53 جنيه للشراء، و51.69 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 60.19 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.10 جنيه للشراء، و53.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.54 جنيه للشراء، و157.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.26 جنيه للشراء، و31.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.11 جنيه للشراء، و31.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 128.01 جنيه للشراء، و128.39 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 125.37 جنيه للشراء، و126.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.98 جنيه للشراء، و68.37 جنيه  للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.66 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع. 

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