مضبوطات بـ16.5 مليون جنيه، الداخلية تقضي على بؤرتين لتجارة المخدرات بشبين القناطر

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرتين إجراميتين للاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظة القليوبية وبحوزة عناصرها كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بحوالى 16,5 مليون جنيه؛ فى ضربة أمنية حاسمة لتجار المواد المخدرة.

بؤرتان إجراميتان لتجارة المخدرات في شبين القناطر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن (القليوبية) تشكيل عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرتين إجراميتين تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عناصر البؤرتين شديدى الخطورة – سبق إتهامهم بالعديد من القضايا – مقيمين بدائرة المركز)، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – 3 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – 9 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - بندقية خرطوش – 5 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سيارة - 5 ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16,5 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.