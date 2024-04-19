ضبط عاطلين بحوزتهما 42 كيلو حشيش وأسلحة بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطلَين بالإسكندرية بقيمة مالية بلغت 3 ملايين جنيه.



42 كيلو حشيش وأسلحة بقيمة 3 ملايين جنيه

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ممارسة عاطلَين "لهما معلومات جنائية"؛ نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر " الحشيش" وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (42,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 ملايين جنيه تقريبًا).



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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.