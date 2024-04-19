تحويلات مرورية بمحور شينزو آبي لمدة 3 أشهر

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة ، إجراء تحويلات مرورية بمحور شينزو آبى لمدة 3 أشهر تزامنًا مع توصيل الصرف الصحى لأرض المسبك الآلي بجنوب مدينة نصر بداية من مساكن المسبك الآلي وصولًا لمحور شنزو آبى بالقاهرة.

تحويلات مرورية بمحور شنزو آبى لمدة 3 أشهر

وتتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع مشروع توصيل الصرف الصحى لأرض المسبك الآلى بجنوب مدينة نصر بداية من مساكن المسبك الآلى وصولًا لمحور شنزو آبى على ثلاث مراحل يتم خلالها تنفيذ أعمال الغلق الكلى بمرحلتين للاتجاه القادم من محور شنزو آبى وتحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ليلًا ونهارًا اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 20/4/2024م.

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من جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.