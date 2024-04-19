تصادم 3 سيارات واشتعال النيران في إحداها أمام مسجد الشرطة بالتجمع الأول

أصيب شخصان في حادث تصادم 3 سيارات أمام مسجد الشرطة بشارع التسعين بمنطقة التجمع الأول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي واشتعال السيارة في إحداهم في اتجاه محور المشير وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتمت السيطرة على الحريق وأسفر ذلك عنه إصابة شخصين وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.