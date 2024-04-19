الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

كشف حساب "سكن لكل المصريين".. الانتهاء من 666 ألف وحدة.. تخصيص 578 ألف شقة لمحدودي الدخل.. 9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين.. وطرح 76 ألف شقة للتنفيذ

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصيلة تنفيذ وتسليم شقق المبادرة الرئاسية  "سكن لكل المصريين".

وأكدت الوزارة أنه حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 666 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 258 ألف وحدة سكنية، وطرح نحو 76 ألف وحدة سكنية لتنفيذ الطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الأخير، وتم تخصيص أكثر من 578 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، إضافة إلى بيع أكثر من 16 ألف وحدة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، كما أنه جار تنفيذ 27 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.

 وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور بالبرنامج 76 % و24 % من الإناث، وبلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 9 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التمويل الممنوح للعملاء 68.8 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 31 جهة (بنوك وشركات تمويل عقاري).

Advertisements

ونجح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في تسليم 15 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 1" قبل الموعد المقرر، على أن يتم العمل مع باقي المستفيدين خلال شهر أبريل الجاري وفقًا للأولوية الخاصة بكل عميل وحتى تمام تسليم الوحدات بهذا الإعلان.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 16 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، بينما طرح 3 إعلانات للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لطرح إعلانين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين متوسطي الدخل، بالإضافة إلى توقيع 31 بروتوكول تعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات والنقابات المختلفة لتوفير وحدات سكنية لهم.

كما نفذ الصندوق منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك فى إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.

الإسكان تعلن عن تقنين دفعة جديدة لأراضي المواطنين بتوسعات الشروق

معدلات تنفيذ شقق سكن مصر بدمياط الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الإسكان الاسكان الاجتماعي الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التمويل العقاري المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تمويل العقاري سكن لكل المصريين صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري شقق سكن مصر

مواد متعلقة

حدث في 30 رمضان، وفاة عمرو بن العاص والإمام البخاري ومولد ابن حزم

حدث في 23 رمضان، المسلمون يهدمون صنم اللات وإنهاء عبادة آلهة الجاهلية

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

حدث في 16 رمضان، وصول الرسول وجيش المسلمين إلى بدر

حدث في 14 رمضان، تولي طومان باي حكم مصر والمسلمون يفتحون مدينة سرقوسة في صقلية

ارتفاع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، قيمة الزيادة الجديدة، المحافظات تبحث تعريفة الركوب، والسيسي يحسم مصير سعر رغيف الخبز المدعم

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية

التايكوندو يحصد فضية الكروجي المختلط في دورة الألعاب الإفريقية

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية