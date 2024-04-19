كشف حساب "سكن لكل المصريين".. الانتهاء من 666 ألف وحدة.. تخصيص 578 ألف شقة لمحدودي الدخل.. 9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين.. وطرح 76 ألف شقة للتنفيذ

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصيلة تنفيذ وتسليم شقق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأكدت الوزارة أنه حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 666 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 258 ألف وحدة سكنية، وطرح نحو 76 ألف وحدة سكنية لتنفيذ الطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الأخير، وتم تخصيص أكثر من 578 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، إضافة إلى بيع أكثر من 16 ألف وحدة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، كما أنه جار تنفيذ 27 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.

وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور بالبرنامج 76 % و24 % من الإناث، وبلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 9 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التمويل الممنوح للعملاء 68.8 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 31 جهة (بنوك وشركات تمويل عقاري).

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ونجح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في تسليم 15 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 1" قبل الموعد المقرر، على أن يتم العمل مع باقي المستفيدين خلال شهر أبريل الجاري وفقًا للأولوية الخاصة بكل عميل وحتى تمام تسليم الوحدات بهذا الإعلان.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 16 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، بينما طرح 3 إعلانات للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لطرح إعلانين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين متوسطي الدخل، بالإضافة إلى توقيع 31 بروتوكول تعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات والنقابات المختلفة لتوفير وحدات سكنية لهم.

كما نفذ الصندوق منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك فى إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.