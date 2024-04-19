الجمعة 19 أبريل 2024
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إعلان جوائز المؤتمر السنوي السابع للبحوث الطلابية بعلوم القناة (صور)

جانب من فعاليات المؤتمر،
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

 نظمت كلية العلوم في جامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي السابع للبحوث الطلابية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.  

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وأقيم المؤتمر بمدرج 1 بمبنى المكتبة بالكلية. 

أبرز الحضور خلال فعاليات المؤتمر 

 وشهد المؤتمر الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور محمد عبد النعيم، والدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور الشاذلي محمد نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، والدكتورة شيرين البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ياسمين حسن مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية ومقرر المؤتمر. 

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جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

أبرز العروض التقديمية 

و تضمن المؤتمر عروض تقديمية وملصقات لعدد  50 بحثا، كما تم تقديم عدد من المحاضرات الهامة للطلاب، إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين علميًا وفنيًا. 

الفائزون في مسابقة البحوث الطلابية 

وفي نهاية المؤتمر تم الإعلان عن الفائزين بجوائز مؤتمر البحوث الطلابية السابع 2024 وتضمنت العروض الشفوية (العلوم البيولوجية):حصل على المركز الأول  الطالب إبراهيم أحمد دسوقي، وجاءت في المركز الثاني الطالبة هلا حسني حسن، أما المركز الثالث فحصلت عليه الطالبة رغدة محمد سعد وبالمركز الرابع جاءت الطالبة أميرة يوسف سالم.  

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جوائز العروض الشفوية 

 وفاز في جوائز  العروض الشفوية  بمجال العلوم الطبيعية والجيولوجية حصل على المركز الأول الطالب بلال وليد، وبالمركز الثاني فريق مكون من 5 طلاب هم: الطالب محمد أحمد عبدالعظيم، الطالبة هاجر عبدالمنعم محمود، الطالب، محمد خالد عبدالقادر، والطالبة ميرنا صلاح محمد، والطالب زياد راتب عبدالرحمن، بينما فاز بالمركز الثالث فريق مكون من ثلاثة طلاب هم:  الطالب علي عربي، والطالبة يارا فتوح، والطالب رودان محمد، فيما حصلت على المركز الرابع نوران سعيد سليمان. 
 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جوائز أفضل البوسترات  

وحصلت على المركز الأول علياء سعيد فؤاد، وجاء المركز الثاني مناصفة بين الطالبة سلمى يوسف، والطالبة منة ورداني، وحصلت على المركز الثالث الطالبة أميرة عادل عزت، كم جاء في المركز الثالث مكرر الطالب محمد أحمد عبد العظيم، وحصل على المركز الرابع  الطالبة ريم أيمن، والطالب مازن صلاح الدين، وأخيرًا جاء في المركز الخامس الطالب محمد وليد، والطالبة آمنة عبدالسلام.

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