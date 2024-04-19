مقتل عامل بوابل من الرصاص على يد مزارع بأسيوط
لقي عامل مصرعه بوابل من الرصاص على يد مزارع فى أسيوط، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.
ضبط مزارع بأسيوط لقيامه بإطلاق عيار ناري تجاه آخر مما أدى إلى وفاته
تلقى مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز، مُصاب برش خرطوش.
وبسؤاله اتهم مزارع- مقيم بذات الدائرة بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته، وعلل قيامه بذلك لخلافات سابقة حول الجيرة، وفى وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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