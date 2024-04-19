الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

أول فيديو لواقعة ترك أب لصغيريه داخل الشقة لمدة 3 أيام بدون طعام وشراب بالغربية

أب يترك صغيريه داخل
أب يترك صغيريه داخل الشقة بمفردهما لمدة 3 أيام، فيتو

حصلت فيتو على أول فيديو للواقعة التي شهدتها قرية دماط بدائرة مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية وهي العثور على طفلين شقيقين محبوسين داخل شقة لمدة 3 أيام بدون طعام أو شراب بعد مغادرة والدهما دون علمهما ولم يعد مرة أخرى.

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لحظة نقل الطفلين لمستشفى قطور

وتم تصوير الفيديو لحظة نقل الطفلين إلى مستشفى قطور المركزي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة والبحث والتحري عن محل تواجد الأب وإيداع الطفلين داخل دار رعاية في مدينة طنطا وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على طفلين شقيقين داخل شقتهما بمفردهما وفي حالة ذعر وبكاء مستمر وعدم وجود ذويهم بقرية دماط بدائرة مركز قطور.
 

وكشف شهود عيان أن الجيران سمعوا بكاء طفلين شقيقين على مدار ثلاثة أيام مع ملاحظة تغيب الأب وعندما حاولوا دخول الشقة والاطمئنان عليهما ومعرفة سبب اختفاء والدهما وعدم رده عليهم قاموا بإبلاغ الشرطة.

وأضاف شهود العيان أنه فور تلقي الشرطة البلاغ قامت بالانتقال على الفور إلى محل البلاغ وتم إنقاذ الطفلين الصغار وتبين أن الطفلين بدون طعام أو شراب وفي حالة من الخوف والذعر وأن الأب قام بترك الصغيرين بمفردهما في مصير مجهول ولم يعود إلى المنزل.

وجرى إيداع الطفلين في مستشفى قطور المركزي لمدة أسبوعين بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من حالتهما الصحية وأنهما في حالة جيدة.

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