حالات المعاش المستحق لقرض بدون فوائد من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر خدمة القرض الحسن بدون فوائد للموظفين والمعاشات وفق عدد من الشروط والمحددات اللازمة لإتمام عملية التمويل.

وتشمل قائمة شروط اقتراض المعاشات من بنك ناصر ما يلي:

شروط اقتراض المعاشات

في حالة الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي فإن هناك عدة نقاط اساسية لابد من توافرها لعل منها ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عامًا، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حالات المعاش المستحق

وفيما يخص حالات الاقتراض بضمان المعاش المستحق فإنه من بين الشروط الواجب توافرها لاتمام عملية التمويل ما يلي:

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تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مستندات القروض بدون فوائد من بنك ناصر

وهناك العديد من المستندات اللازمة لتوفير القرض بدون فوائد من بنك ناصر وهي:

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة".

الـــرقم التــأميني للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

(حال قرض الزواج): -تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لاتزيد مدته عن سبع سنوات."

(حال قرض العلاج):- تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

وبداية ابريل الجاري وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد تمليك مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة أبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون الدائم والمستمر بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية، حيث سيقوم بنك ناصر الاجتماعي من خلال فرعه الجديد بتقديم خدماته المتعددة باعتباره البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، بالإضافة إلى الخدمات الاستثمارية والمنتجات المصرفية المتعددة التي يقدمها للمواطنين.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاتفاق يعد استكمالًا لاستراتيجية وخطط بنك ناصر الاجتماعي التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع في قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي.