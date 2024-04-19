تفوق ألماني وتراجع إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.. غزارة تهديفية بربع النهائي.. وغياب نجوم الصف الأول

شهدت منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إثارة كبيرة، حيث تشكل المربع الذهبي من ثنائي ألماني وطرف فرنسي، إلى جانب البطل التاريخي للمسابقة ريال مدريد.

وإلى جانب مواصلة برشلونة خيبات أمله الأوروبية، فشل مانشستر سيتي في الاحتفاظ بلقبه، فيما عانى آرسنال من أسبوع كارثي على الصعيدين المحلي والأوروبي، فيما بدا أتلتيكو مدريد عاجزًا عن مواجهة قوة بوروسيا دورتموند الهجومية.

وسلط موقع (winwin) الضوء على أبرز 3 ملامح من منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتوقعات المنتظرة في مستقبل المسابقة الأكثر شهرة في القارة العجوز.

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اختفاء تألق نجوم الصف الأول

واحدة من أبرز ملامح إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، تواصل اختفاء نجوم الصف الأول، يتقدمهم المهاجمان إيرلينج هالاند وهاري كين.

ففي المواجهة الثانية على التوالي، لم يتمكن النرويجي إيرلينج هالاند من تقديم الكثير بصحبة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الحالي، وفشل في التسجيل خلال لقاءين أمام ريال مدريد، ليصبح اختفاؤه سببًا رئيسيًّا في فقدان الفريق الإنجليزي لقبه الأوروبي الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ولم يتوقف الأمر عند هالاند، حيث غاب هاري كين عن التألق في مواجهة الإياب، بفعل الرقابة اللصيقة من دفاع آرسنال، بعدما اكتفى بتسجيل هدف من علامة الجزاء في الذهاب، فيما لم يظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور بأفضل مستوياته مع ريال مدريد، وكان كيليان مبابي استثناءً وحيدًا بتسجيله هدفين لصالح باريس سان جيرمان في فوزه العريض على برشلونة 4-1.

ولعل الرقابة اللصيقة التي تعرض لها النجوم السابق ذكرهم تفسر اختفاء بريقهم، تاركين صدارة المشهد لنجوم أقل بريقًا، في حين استفاد كيليان مبابي من النقص العددي لبرشلونة، ليسجل ثنائية بعدما صام عن التهديف في مباراة الذهاب.

وفي ظل استمرار غياب النجم الأول لمعظم الفرق في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، صعد نجوم آخرون من الظل ليرتدوا ثوب البطولة، على غرار جوشوا كيميتش الذي تزداد توقعات رحيله عن بايرن ميونخ الصيف المقبل، ووردوريجو جويس وأندري لونين ثنائي ريال مدريد، في حين واصل عثمان ديمبيلي تألقه أمام فريقه السابق برشلونة، ليسهم مع زميله كيليان مبابي في تأهل الباريسي إلى نصف النهائي.

غزارة تهديفية في إياب ربع النهائي

شهدت مباريات الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم غزارة تهديفية، بتسجيل الأندية المشاركة 14 هدفًا خلال المباريات الأربع، في معدل مرتفع مقارنة بالمواسم الأخيرة.

ورغم أن عدد أهداف جولة الإياب أقل بـ4 مقارنة بالذهاب، فإن هذه الجولة حققت مجموع أهداف أكبر مقارنة بالموسمين الماضيين، حيث شهد إياب ربع نهائي الموسم الماضي تسجيل 13 هدفًا مقارنة بـ12 هدفًا في الموسم قبل الماضي.

كان من الممكن أن يرتفع المعدل التهديفي لإياب ربع النهائي هذا الموسم، لولا التحفظ الدفاعي في مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ التي شهدت تسجيل هدف وحيد، إلى جانب الحسابات التكتيكية المعقدة في لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي والذي انتهى بالتعادل 1-1 قبل أن تبتسم ركلات الحظ للنادي الملكي.

وتكفل باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بقسط وافر من أهداف إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل كل منهما 4 أهداف، لينتزعا تأهلهما إلى نصف النهائي على حساب برشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي.

تفوق ألماني وتراجع إنجليزي في دوري أبطال أوروبا

شهدت منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا تفوقًا ألمانيًّا غير اعتيادي، بوصول بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند إلى نصف النهائي، ليكونا أمام فرصة لبلوغ النهائي في حال فوزهما على ريال مدريد وباريس سان جيرمان تواليًا.

ويأتي هذا التألق بخلاف ما يعيشه الفريقان في الدوري الألماني، حيث فقد العملاق البافاري لقبه الذي سيطر عليه طوال 11 موسمًا لصالح باير ليفركوزن، فيما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس، ما يجعله مهددًا بعدم الوصول إلى المسابقة الأوروبية الموسم المقبل.

وترغب الأندية الألمانية في تكرار ذكريات موسم 2012-2013، حينما تأهل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بتجاوز عقبة برشلونة وريال مدريد على التوالي، قبل أن ينجح العملاق البافاري في الفوز باللقب إثر التغلب على مواطنه في النهائي بنتيجة 2-1.

من ناحيتها، وجدت الأندية الإنجليزية نفسها خارج منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020، حيث فقد مانشستر سيتي اللقب أمام ريال مدريد، فيما سقط أرسنال أمام بايرن ميونخ.

مصائب برشلونة لا تأتي فُرادا

زادت محن نادي برشلونة الإسباني بسبب الخروج المرير من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يدي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يواجه النادي الكتالوني عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتجرّع برشلونة مرارة الخسارة بنتيجة (1-4) أمام باريس سان جيرمان على ملعب "لويس كومبانيس"، الثلاثاء الماضي، في إياب الدور ربع النهائي لأمجد الكؤوس الأوروبية، ليودّع "البارسا" البطولة، رغم فوزه ذهابًا في ملعب "حديقة الأمراء" بنتيجة (3-2).

وصاحبت مباراةَ برشلونة وباريس سان جيرمان عدد من السلوكيات "الخارجة عن النص" من جماهير بطل الليجا، ولا سيما في موقعة الذهاب بباريس، ما دفع "يويفا" إلى التحرك بحزم.

ردًّا على التصرفات غير المسؤولة لجماهير برشلونة قبل موعد الذهاب، صادقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي للعبة، على فرض عدة غرامات على نادي برشلونة بقيمة إجمالية تصل إلى 32 ألف يورو. وعاقبت اللجنة النادي الكتالوني بحرمانه من التذاكر المخصصة لدخول أنصاره خارج ملعبهم لمدة مباراة، رغم أنّ هذه العقوبة تمّ إيقافها لفترة مبدئية لمدة عام واحد.

وتسبّبت جماهير برشلونة في العاشر من أبريل الجاري بحالة من الإرباك، حين أشعلت الألعاب النارية في ملعب "بارك دي فرانس"، كما صدر عنها سلوك عنصري، لا سيما باتجاه نجم فريقها السابق، عثمان ديمبلي، وهو ما تكرّر في لقاء الإياب، حين قامت جماهير "البلوجرانا" بتوجيه السباب والمضايقات للدولي الفرنسي، احتجاجًا على طريقة انتقاله "الجدلية" إلى الباريسي في الصيف الماضي.

ولن تتوقف عقوبات الاتحاد القاري عند حدود الجماهير فحسب، بعد أن أفادت مصادر في وقت سابق بأنّ المدرب تشافي هيرنانديز، بات مهدّدًا هو الآخر بعقوبة قاسية، بسبب احتجاجه وسلوكه مع الحكم في مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان.

وتعرض تشافي للطرد في الدقيقة (54) من مواجهة الفريقين، بسبب احتجاجه على أحد قرارات حكم المباراة الروماني إستفان كوفاكس، الذي أسهم بدوره في زيادة توتر أجواء اللقاء، بعد أن أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، بالإضافة إلى أحد أفراد الطاقم الفني لبرشلونة، ما أسهم بقوة في هزيمة عريضة وخروج مذلّ لصاحب الأرض.

جدير بالذكر أنّ إقصاء برشلونة أمام ضيفه الباريسي في ربع نهائي دوري الأبطال، حرمه رسميًّا من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقررة إقامتها في عام 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.