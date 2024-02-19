الإثنين 19 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

فريق عمل الفيلم  الفرنسي "كنز خوفو" يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

فريق عمل الفيلم 
فريق عمل الفيلم  الفرنسي "كنز خوفو" يزور مدينة الإنتاج

أجرى وفد شركة الإنتاج الفرنسية لفيلم "كنز خوفو"، في إطار التحضير لتصوير الفيلم في مصر خلال العام الجاري الذي تنفذه شركة أفلام مصر العالمية، زيارة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، للتعرف عن قرب على إمكانياتها العلمية والفنية، وما تملكه من إستديوهات ومناطق التصوير مفتوحة ، تتميز بالتنوع الكبير في طرزها المعمارية، التي تناسب كافة أنواع التصوير، وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته في الآونة الأخيرة. 

ويتكون الوفد الفرنسي من: المخرج Barbara stephani , المنتج - Francois jean pierre، ومدير التصوير Gufllaume Schiffman , ومساعد المخرج Joseph pauL henr.

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ورافق الوفد خلال  الزيارة فريق عمل لجنة مصر للافلام بالمدينة برئاسة أحمد سامي مدير عام اللجنة

جولة في الاستوديوهات

 

أجرى الوفد جولة شملت عددا من الاستديوهات، ومركز إحياء التراث السمعي والبصري، الذي يقوم بالحفاظ علي التراث الوثائقي، الذي تملكه مصر وحمايته من التلف والقدم، كما زاروا مركز دولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم، في مجالات تطبيقات تسجيل الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية.

بعد ذلك توجه الوفد الي مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدوا تجهيز الديكورات الجارية حاليًا، إستعدادًا لتصوير الأعمال الدرامية من الأفلام والمسلسلات.

 

الجدير بالذكر أن لجنة مصر للافلام بالمدينة، تعد الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الانتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد، دون أي معوقات أو صعوبات إدارية، كما تقدم اللجنة أيضًا كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات الانتاجية اللازمة لاطقم شركات الإنتاج العالمية التي تقوم بتصوير أعمالها في مصر من إنهاء الاجراءات الجمركية، واستخراج تأشيرات السفر، وكذلك تصاريح التصوير الجوي، وتوفير المركبات وطائرات الدرون، بناء علي طلب الشركات المنفذة، إضافة إلي توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

 

وأشرفت اللجنة خلال العامين الماضيين على تصوير أكثر من 35 فيلمًا أجنبيًا روائيًا ووثائقيًا، من مختلف الجنسيات( أمريكي – نرويجي – بريطاني – هندي – ألماني – أسترالي...إلخ )  في العديد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية بجمهورية مصر العربية.

 

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