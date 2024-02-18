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ثقافة وفنون

بعد ترميمه بمدينة الإنتاج الإعلامي، سينما زاوية تعرض فيلم حب البنات في حفلين جديدين

فيلم حب البنات، فيتو
فيلم حب البنات، فيتو

تعرض سينما زاوية اليوم الأحد 18 فبراير الجاري، والثلاثاء المقبل 20 من الشهر نفسه فيلم "حب البنات" الذي أنتجته مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2004.

ترميم فيلم حب البنات 

ويأتي ذلك بعدما أجرى مؤخرا مركز الترميم السمعي والبصري بمدينة الإنتاج عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان للفيلم بإستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية للوصول إلى أعلى درجات الجودة، والوضوح للصوت والصورة. 

وكان من المقرر أن تقوم السينما بعرض الفيلم عرضًا واحدًا وفق الاتفاق مع المدينة في يوم عيد الحب 14 فبراير.

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إلا أن الإقبال الكبير الذي شهده الفيلم من حضور الجمهور في ذلك اليوم وتحت ضغط المطالبة الجماهيرية لمشاهدة النسخة المرممة داخل دور العرض، أقدمت سينما زاوية على وضع الفيلم مرة أخري علي قوائم العرض في يومي 18 و20 فبراير، وتم حجز قاعة العرض بالكامل للحفلتين. 

 

أبطال فيلم حب البنات 

الفيلم بطولة النجوم ليلى علوي، وحنان ترك، وهنا شيحة، وأشرف عبد الباقي، خالد أبوالنجا، أحمد عز، يوسف عيد، سوسن بدر، سيد رجب، عبدالرحمن أبوزهرة، والفيلم من تأليف السيناريست تامر حبيب، وإخراج خالد الحجر. 

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