أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 41 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 41، الصادر في 19 فبراير 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظات كفر الشيخ، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاءت أهم القرارات كالتالي:
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١٠ب/١)، بمساحة ٥,٢ فدان بما يعادل ١٠٥٠٠م۲، الواقعة بالحوض رقم (١١) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر، لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
-قرار محافظة كفر الشيخ رقم ٢٢٩٨ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقريـة المندورة، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو مندور، مركـز دسوق.
-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بشركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل"
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