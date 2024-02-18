أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 40 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 40، الصادر في 18 فبراير 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٧٢٥ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخطط التفصيلي لجزء من المنطقة (ج) وجزء من المنطقة (هـ) وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقتين (أ) و(ز) وجزء من المنطقة (ب) وجزء من المنطقة (د) بمساحة مقدارها ۲۰۹۱۸۸٦٢,١٦ متر مربع وذلك ضمن مساحة إجمالية مقدارها ۲۱۰۰۰۸۹,۲۷ م۲ الواقعة ضمن قطع الأراضي الواردة بالقرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بامتداد مدينة الشيخ زايد والمخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم ٢٢٤ لسنة ۲۰۲۱ واعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة (أ) وجزء من المنطقة (ب)، وجزء من المنطقة (د) والمنطقة (ز) بالقرارين رقمي ٢٦٦، ٨٩٧ لسنة ٢٠٢٢.

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-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٧٤٥ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۱/۱۱۱) بمساحة (۲,۳۸۸) فدان بما يعادل ١٠٠٢٩,٦م٢ الواقعة بالحوض رقم (۱٥) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني السابق اعتماده بالقرار الوزارى الصادر برقم (۱۱۰۲)